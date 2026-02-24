Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća Antonio Costa trebali bi u utorak stići u Kijev, gdje Ukrajina obilježava četvrtu godišnjicu ruske invazije
Plenković, Ursula i Costa putuju u Kijev na godišnjicu invazije
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća Antonio Costa trebali bi u utorak stići u Kijev, gdje Ukrajina obilježava četvrtu godišnjicu ruske invazije.
Dvoje čelnika EU-a trebali bi prisustvovati komemoraciji s nekoliko europskih čelnika, uključujući premijera Andreja Plenkovića, te izraziti solidarnost s Ukrajinom. Ministar Grlić Radman je rekao da će sutra biti u Kijevu zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem.
Također planiraju posjetiti lokacije oštećene u ruskim zračnim napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Međutim, posjet je u sjeni Mađarske i Slovačke koje blokiraju nove sankcije protiv Rusije.
Mađarska je u ponedjeljak također stavila veto na paket pomoći EU-a za Ukrajinu od 90 milijardi eura, od čega je 60 milijardi eura namijenjeno posebno za njezinu obranu od ruske agresije.
Smatra se da dvije zemlje imaju najbliže odnose s Moskvom među državama članicama EU-a.
Na međunarodnoj razini, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer organiziraju videokonferenciju takozvane Koalicije voljnih, koja uključuje Njemačku, kako bi obilježili godišnjicu.
Visoki političari EU-a okupljeni u Kijevu također će sudjelovati na konferenciji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+