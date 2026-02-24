Ukrajinski tenkist: Strašno je. Dron nas je tako brzo proganjao da nisam stigao uzeti pušku

Zapovjednik ukrajinskog tenkovskog voda Valentin Bogdanov prisjeća se vremena s početka ruskog rata kada su se teška oklopna vozila sukobljavala u otvorenim bitkama poput boksača koji razmjenjuju udarce u ringu, piše Reuters.

Četiri godine nakon početka sukoba, kaže da su takvi okršaji gotovo nemogući. Mali, ali smrtonosni dronovi iz perspektive prvog lica (FPV) sada dominiraju nebom iznad ukrajinskih bojišta, čineći kretanje oklopnih vozila iznimno rizičnim. Bogdanov, stožerni narednik u 127. zasebnoj teškoj mehaniziranoj brigadi iz Harkiva, kaže da tenkovi više ne ulaze na otvorena polja jer bi odmah bili zasuti FPV dronovima i snažnijim bespilotnim letjelicama. Njegov tenk T-72, zaplijenjen od Rusa, danas stoji skriven pod mrežom blizu snježne bojišnice na sjeveroistoku Harkivske oblasti – praktički sveden na statično topničko oružje.

Foto: Sofia Gatilova

Od početka ruske invazije u veljači 2022., Bogdanov svjedoči potpunom preokretu tradicionalnih vojnih taktika, jer je tehnologija prisilila obje strane na nove izračune na bojištu. Tisuće preciznih dronova, koji često stoje tek nekoliko stotina dolara, svakodnevno nadlijeću sve širu „zonu smrti” duž 1200 kilometara duge fronte. Pridružuju im se sve snažniji modeli sposobni za dulje letove i nošenje težih tereta. Stalna prijetnja iz zraka čini gotovo svako kretanje – od rotacija postrojbi i evakuacija do tenkovskih napada – sve smrtonosnijim. Prema izvješću Francuskog instituta za međunarodne odnose, udio gubitaka uzrokovanih dronovima porastao je s manje od 10 posto ukupnih gubitaka 2022. na čak 80 posto prošle godine, dok se rat sve više pretvara u „zračnu bitku uzajamnog uskraćivanja”.

Mobilni timovi za lov na dronove danas su uobičajeni prizor. Jedan takav tim djeluje u blizini opkoljenog istočnog grada Kostjantinivke, patrolirajući cestama prekrivenim zaštitnim mrežama protiv dronova i okruženim spaljenim ostacima vozila. Njihov je zadatak braniti ključne opskrbne pravce na dijelu bojišnice gdje Rusija napreduje. Jedan pripadnik 93. mehanizirane brigade, poznat po pozivnom znaku „Marine”, prisjetio se napada u kojem su 54 drona u jednom satu napala jednu metu. „Tri kruže, jedan napada dok se ostali pridružuju. Stalno su u zraku i nikome ne dopuštaju bijeg”, rekao je.

Foto: Sofia Gatilova

Mnogi vojnici opisuju osjećaj bespomoćnosti pred brzinom i okretnošću FPV dronova. U vojnoj bolnici u Harkivu, Andrij Meskov ispričao je kako su njega i dvojicu suboraca dronovi progonili dok su tražili zaklon. „Utrčali smo u zgradu, ne očekujući da će nas pratiti”, rekao je. „Brzina čovjeka ne može se usporediti s brzinom FPV drona – nisam stigao ni podići pušku.” Meskovu je koljeno teško ozlijeđeno kada se dron odbio od njegove kacige i eksplodirao pokraj noge. Evakuiran je bespilotnim kopnenim vozilom, kakva se sve češće koriste za logistiku i izvlačenje ranjenika kako bi se smanjili gubici. Prema riječima ministra obrane Mihajla Fedorova, takva su vozila samo u siječnju izvršila više od 7000 misija, a Ukrajina planira povećati njihovu proizvodnju.

Foto: Sofia Gatilova

No produljeno vrijeme evakuacije postalo je dodatna opasnost. Pukovnik Vjačeslav Kurinni, glavni liječnik harkivske bolnice, kaže da je prijetnja dronova produžila prosječno vrijeme medicinske evakuacije na više od tri dana, što je u suprotnosti s konceptom „zlatnog sata” – presudnih 60 minuta za spašavanje života. „Možda će imati ‘zlatni dan’ ako budu imali sreće”, upozorio je, dodajući da je jednom primio vojnika koji je nosio podvez više od dva mjeseca.

Bogdanov smatra da tenkovi postupno gube svoju ulogu te da bi naglasak trebao biti na dalekometnom topništvu, iako se oklop još uvijek koristi u urbanim borbama ili lošim vremenskim uvjetima. Prema vojnim analitičarima, napadi predvođeni oklopom uglavnom su zamijenjeni manjim pješačkim operacijama. Ipak, prerano je potpuno otpisati tenkove. Brzina tehnoloških promjena znači da bi se taktike uskoro mogle ponovno promijeniti – svi, kako kažu, čekaju sljedeći tehnološki proboj koji bi ponovno omogućio manevarsko ratovanje.