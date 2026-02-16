Obavijesti

HOROR NAPAD U POTHODNIKU

Četiri maloljetnika u Splitu premlatila vršnjaka! Policija ih našla, sud ih pustio na slobodu

Četiri maloljetnika u Splitu premlatila vršnjaka! Policija ih našla, sud ih pustio na slobodu
Ilustracija | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Policija je odmah pokrenula istragu, nije im trebalo dugo da utvrde identitete napadača...

Splitska policija je u petak navečer, negdje oko 20:30, zaprimila dojavu kako su četiri mlađe muške osobe u pothodniku na splitskom području napale vršnjaka. Prema dojavi, napadači su se dali u bijeg kad su ih građani uočili.

Policija je stigla na mjesto događaja, ozlijeđeni maloljetnik je odveden na pružanje liječničke pomoći, otpušten je iz bolnice na kućnu njegu.

Policija je odmah pokrenula istragu, nije im trebalo dugo da utvrde identitete napadača...

-  U petak navečer su svi pronađeni i dovedeni u policijsku postaju u pratnji roditelja i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje nakon čega su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili dva kaznena djela: nanošenje teške tjelesne ozljede i nasilničkog ponašanja.

Sudac ih je pustio na slobodu uz mjeru opreza, piše Dalmatinski portal.

