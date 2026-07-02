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POTRES U VENEZUELI

Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'

Piše Iva Tomas,
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Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'
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Foto: RONALD PENA R.
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Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona

Spasilački timovi iz sedam zemalja već danima vode utrku s vremenom kako bi iz ruševina izvukli 40-godišnjeg zaštitara Hernana Gila, koji je preživio razorne potrese koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu. Gil je pronađen u subotu ispod urušenog višekatnog parkirališta u gradu Catia La Mar, gdje je ostao zarobljen pod oko devet metara nestabilnih ruševina. Spasioci su tek posljednjih sati uspjeli uspostaviti i vizualni kontakt s njim, nakon što su mu ranije kroz uski otvor dopremili vodu, zaštitnu masku i intravenoznu infuziju, piše BBC.

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Prema riječima članova spasilačkih timova, Gil je u stabilnom stanju te, unatoč teškim okolnostima, pokazuje iznimnu psihičku snagu. Kažu da je vedar, razgovara s njima i čak ih ohrabruje tijekom zahtjevne akcije spašavanja.

Aftermath of earthquakes in La Guaira
Foto: Fausto Torrealba

- On nas potiče da nastavimo dalje. Prepoznaje članove tima i govori koliko mu znači što su ponovno uz njega, izjavio je Marco Antonio Franco iz meksičkog Crvenog križa. Dodao je kako je Hernan čak zatražio svoje omiljene napitke, koje su mu spasioci uspjeli dostaviti.

Ricardo Arias iz kostarikanskog Crvenog križa rekao je da je Gil izbjegao teže ozljede zahvaljujući nevjerojatnom spletu okolnosti.

- Rekao nam je da nema ni slomljen nokat. Dobro je - kazao je Arias.

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Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona i drugih ruševina. U akciji spašavanja sudjeluje oko 350 pripadnika hitnih službi iz Venezuele, Čilea, Kostarike, Salvadora, Meksika, Portugala i Sjedinjenih Američkih Država. Posao je iznimno opasan jer se pristupni tuneli više puta urušavaju, zbog čega spasioci napreduju vrlo sporo kako ne bi ugrozili ni vlastite živote ni život zarobljenog muškarca.

Aftermath of earthquakes, in Caraballeda
Foto: MIGUEL MEDINA

Gilova supruga njegovo je preživljavanje opisala kao pravo čudo. Prema službenim podacima, u razornim potresima koji su pogodili Venezuelu poginulo je gotovo 2.300 ljudi, dok se deseci tisuća osoba i dalje vode kao nestali. Spasilački timovi nadaju se da će Hernána Gila uspjeti osloboditi tijekom sljedeća 24 sata.

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