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PROJEKT FRANC PLUS+

Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...
storyeditor/2026-07-02/PXL_201224_125822597.jpg | Foto: Luka Stanzl/Pixsell
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Devet zgrada sa stanovima i poslovnim prostorima je pred dovršetkom na zemljištu bivšeg Kamenskog u Zagrebu. Cijena kvadrata je zbog opreme i lokacije i 10.000 eura. Jelavić je preuzeo manjinski udjel u tvrtki vlasnici

Poduzetnik Nikica Jelavić postao je suvlasnik jednog od najluksuznijih stambenih projekata u Zagrebu. Riječ je o projektu Franc s devet stambenih zgrada, koji je pri kraju i nalazi se na mjestu nekadašnje tvornice Kamensko u Reljkovićevoj ulici, odmah uz Trg Franje Tuđmana. U kompleksu je sagrađeno 127 luksuznih stanova i 33 poslovna prostora.

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Komentari 7
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