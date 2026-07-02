Devet zgrada sa stanovima i poslovnim prostorima je pred dovršetkom na zemljištu bivšeg Kamenskog u Zagrebu. Cijena kvadrata je zbog opreme i lokacije i 10.000 eura. Jelavić je preuzeo manjinski udjel u tvrtki vlasnici
PROJEKT FRANC PLUS+
Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...
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Poduzetnik Nikica Jelavić postao je suvlasnik jednog od najluksuznijih stambenih projekata u Zagrebu. Riječ je o projektu Franc s devet stambenih zgrada, koji je pri kraju i nalazi se na mjestu nekadašnje tvornice Kamensko u Reljkovićevoj ulici, odmah uz Trg Franje Tuđmana. U kompleksu je sagrađeno 127 luksuznih stanova i 33 poslovna prostora.
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