BILO ŠEST ČLANOVA POSADE

Četiri vojnika SAD-a poginula u padu zrakoplova nad Irakom

Četiri vojnika SAD-a poginula u padu zrakoplova nad Irakom
Američki vojni zrakoplov za dopunu goriva srušio se u zapadnom Iraku u četvrtak, u incidentu za koji je vojska rekla da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre

Potvrđeno je da su četiri od šest članova posade američkog vojnog zrakoplova koji se srušio u zapadnom Iraku poginula, priopćila je američka vojska u petak, dok se nastavljaju napori spašavanja preostale dvojice. Američki vojni zrakoplov za dopunu goriva srušio se u zapadnom Iraku u četvrtak, u incidentu za koji je vojska rekla da je u njemu sudjelovao drugi zrakoplov, ali nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre.

Time se povećava broj poginulih američkih vojnika u sklopu američkih operacija protiv Irana, s dosadašnjih sedam na jedanaest.

- Okolnosti incidenta su pod istragom. Međutim, gubitak zrakoplova nije bio uzrokovan neprijateljskom ili prijateljskom vatrom - navodi se u izjavi američkog Središnjeg zapovjedništva.

Sjedinjene Države su rasporedile velik broj zrakoplova na Bliskom istoku kako bi sudjelovale u operacijama protiv Irana, a incident naglašava rizik ne samo operacija, već i punjenja zrakoplova gorivom u zraku. Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog zrakoplova za dopunu goriva.

Reuters je u utorak izvijestio da je čak 150 američkih vojnika ranjeno u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Vijest o padu objavljena je istog dana kada su dva američka mornara ozlijeđena nakon što je USS Gerald Ford pretrpio požar koji nije povezan s borbom.

