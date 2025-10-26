STRAVA Rusi gađali stambene zgrade. Ima mrtvih. Ozlijeđena i djeca. Na neboderu izbio požar

Rusija je u noći napala Kijev. Dronovi su pogodili stambene zgrade.

- U napadu je poginulo najmanje troje ljudi, a 29 ih je ozlijeđeno, među kojima je i sedmero djece, izvijestila je Državna služba za hitne slučajeve Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao kako su Rusi pogodili dvije visoke stambene zgrade. Puni opseg štete i veličina napada nisu odmah bili poznati. Kijev i okolna regija bili su pod upozorenjima za zračni napad oko sat i pol. Kličko je rekao kako je pogođena deveterokatnica, a čelnik kijevske vojne uprave dodao je da je u istoj četvrti Desnjaski pogođen i neboder od 16 katova.

Dan ranije Rusi su napali Kijev balističkim raketama. U napadu je poginulo dvoje, a ranjeno je 12 ljudi.