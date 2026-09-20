U ruskom napadu dronovima u kijevskoj regiji poginulo troje djece i žena

Majka i njezino dvoje trogodišnje djece poginuli su u kijevskoj regiji kada je ruski napad dronom pogodio privatnu kuću, priopćila je služba za hitne situacije.

Guverner kijevske regije Timur Tkačenko rekao je da je jedna djevojčica preminula u bolnici nakon odvojenog napada dronom u drugom okrugu.

Tkačenko je rekao da je regija bila izložena neprijateljskim napadima dulje od jednog dana, pri čemu je u pet okruga oštećena 31 lokacija.

Najviše je stradala jugozapadna fastivska regija, gdje su pogođene 24 lokacije, uključujući kuće, industrijske i komunalne objekte, prostor poljoprivredne tvrtke i vozila, dodao je.

Rusija proteklih tjedana kontinuirano napada Kijev i okolnu kijevsku regiju dronovima.

Ruske vlasti objavile su pak ranije u nedjelju, zadnjeg dana parlamentarnih izbora za koje tvrde da ih Ukrajinci napadima žele poremetiti, da je dvoje ljudi poginulo u ukrajinskim napadima dronom u moskovskoj regiji, a da je u glavnom gradu pogođena i rafinerija nafte.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio je na svom kanalu na Telegramu da su spriječeni najveći ukrajinski napadi dronovima dosad te da je Rusija od subote oborila više od 1600 dronova, uključujući 450 onih koji su se kretali prema Moskvi.