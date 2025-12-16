Četvero heroja pokušalo je zaustaviti teroriste u Sydneyu. Samo Ahmed je preživio

Dok se vlasnika trgovine u Sydneyju slavi kao heroja jer je razoružao jednog od napadača na židovskom slavlju na plaži Bondi u Sydneyu, pamtit će se i još troje ljudi koji su poginuli fizički se sukobivši s napadačima kako bi spasili ljude oko sebe. Reuven Morrison (62) ubijen je nakon što je pokušao zaustaviti krvoproliće, rekla je njegova kći Sheina Gutnick za američku televiziju CBS News u izvješću objavljenom u ponedjeljak.

"Reagirao je čim je pucnjava počela. Bacao je cigle u tom smjeru. Vikao je na terorista štiteći svoju zajednicu", rekla je. "Ako postoji jedan cilj koji je imao na ovoj zemlji, to bi bila borba protiv terorista."

Pokretanje videa... 02:15 Australski premijer posjetio je junaka pucnjave na Bondiju u bolnici | Video: 24sata/reuters

Kako je reagirao Morrison vidi se u nekoliko videozapisa objavljenih na društvenim mrežama. Nakon što je 43-godišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, napao jednog od naoružanih ljudi s leđa i razoružao ga, vidi se i muškarac kako nešto baca na terorista. Morrison, koji je izvorno u Australiju došao iz SSSR-a, kasnije je ubijen, priča Gutnick.

Ahmed se oporavlja u bolnici nakon operacije zbog ozljeda, a donacije u njegovu podršku premašile su 2 milijuna australskih dolara (1,1 milijuna eura).

Morrison je jedna od 15 osoba ubijenih u najgoroj masovnoj pucnjavi u Australiji u gotovo 30 godina. Dužnosnici vjeruju da su napadači otac i sin, a napad se istražuje kao teroristički čin protiv židovske zajednice.

I par koji još nije identificiran također je snimljen kako se obračunava s jednim od terorista kako bi ga zaustavili prije nego što su, kako se čini, ustrijeljeni.

Snimka s kamere u automobilu, koju je potvrdio Reuters, prikazuje jednog od napadača kako se otima za oružje s dugom cijevi sa starijim muškarcem u ljubičastoj košulji i kratkim hlačama, a onda su obojica pali na tlo iza srebrnog automobila.

Muškarac u ljubičastom uz kojega je žena potom ustaje s oružjem. No na odvojenoj snimci dronom muškarac i žena nepomično leže pored vozila kod pješačkog mosta gdje je policija kasnije ustrijelila napadače.

„Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti“, rekla je vlasnica kamere Jenny, koja je podijelila snimku s Reutersom.

„Vidim na svojoj kameri da je stariji muškarac na kraju ustrijeljen i srušio se. Taj trenutak mi je slomio srce“, dodala je.

Premijer Anthony Albanese ranije ovog tjedna pohvalio je postupke Australaca koji su „pohrlili u opasnost kako bi pomogli drugima“.