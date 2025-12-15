Otkriveno zdravstveno stanje heroja Australije: 'Izgubio je puno krvi. Pogođen je pet puta'

Ne žali ni za čim. Kaže kako bi sve opet napravio. Ali pod jakim je bolovima. Nije dobro trenutačno, kaže Sam Issa, odvjetnik za migracije koji je ranije radio s australskim herojem Ahmedom al Ahmedom. Posjetio ga je u bolnicu u kojoj se oporavlja nakon što je propucan čak pet puta...

Odvjetnik Issa strahuje kako bi Ahmed mogao ostati bez ruke. Kaže da je pogođen pet puta u lijevu ruku, piše australski TheAge.

- Izgubio je jako puno krvi. Ljudi ne misle na teške ozljede kad čuju da je pogođen u ruku, ali situacija je teška - kaže Issa.

- On je skroman čovjek. Osjeća kao da ima dug Australcima nakon što je dobio državljanstvo 2022. godine. Napravio je ono što misli da se od njega očekivalo tog dana. Osjeća se kao dio zajednice.. Zahvaljuje bogu što je mogao spriječiti ova čudovišta u napadu... - završava odvjetnik.

Ahmed je u Australiju stigao 2006. godine. Ima dvoje djece, maleni kiosk...

- On je heroj. Žrtvovao je svoj život da spasi druge - kaže Ahmedov rođak Mostafa...

Skupljeno više od 600.000 eura

Donacije za muškarca iz Sydneya koji je oteo pušku jednom od napadača u vrijeme masovne pucnjave na plaži Bondi dosegnule su više od 1,1 milijuna australskih dolara (oko 620.000 eura), dok se on oporavlja u bolnici nakon operacije kojoj je podvrgnut zbog rana od metaka.

Četrdesettrogodišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, skrio se iza parkiranih automobila prije nego što je s leđa napao jednog od napadača, oteo mu pušku i oborio ga na tlo. Premijer Anthony Albanese rekao je da je Ahmedova hrabrost spasila živote.

Ono što smo vidjeli u posljednja 24 sata bilo je najgore što čovjek može napraviti - teroristički čin, ali smo istodobno vidjeli i primjer najboljeg što čovjek može napraviti, a taj čovjek je Ahmed Al Ahmed koji je srljao u opasnost, riskirajući pritom vlastiti život, rekao je Albanese u programu državne televizije ABC News, podsjetivši da je drugi počinitelj Al Ahmeda ranio s dva pucnja.

Obitelj lokalnog junaka novinarima je rekla da je Ahmed pogođen u predio ruke i nadlaktice.

Australska policija u ponedjeljak je objavila da su napad na grupu ljudi koja je u nedjelju na plaži Bondi slavila židovsku Hanuku počinili 50-godišnji muškarac i njegov 24-godišnji sin. Pritom je ubijeno 15 ljudi. To je najgora masovna pucnjava u Australiji posljednjih gotovo 30 godina.

Ahmedov otac, Mohamed Fateh al Ahmed, u intervjuu ABC Newsu je kazao da je njegov sin australski državljanin i da se bavi prodajom voća i povrća. "Moj sin je junak. Radio je u policiji i zna kako braniti ljude."

Čestitke u međuvremenu stižu sa svih strana, od čelnika iz zemlje i iz inozemstva.

Premijer Novoga Južnog Walesa Chris Minns na društvenim je mrežama objavio kako je posjetio Ahmeda u bolnici St. George i prenio mu zahvalnost ljudi iz cijele zemlje.

"Ahmed je pravi junak. Hvala ti", piše u njegovoj objavi. Na fotografiji Minns stoji uz njegov krevet, a Ahmed pozira s lijevom rukom u gipsu oslonjen o jastuke.

I američki predsjednik Donald Trump Ahmeda je nazvao "vrlo, vrlo hrabrom osobom" koja je spasila mnoge živote.

Dosad je GoFundMe kampanja pokrenuta za Ahmeda prikupila više od 1,1 milijun australskih dolara u samo jednom danu. Milijarder i upravitelj hedge fonda Bill Ackman najveći je donator. On je priložio 99.999 australskih dolara.