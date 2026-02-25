Obavijesti

STALNO IH GAĐAJU

Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine

Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine
U zračnim napadima na selo u zaporiškoj regiji jedna je stambena zgrada uništena, a druga oštećena, prema ukrajinskoj službi civilne zaštite

Četvero ljudi poginulo je u ruskim napadima na jugu Ukrajine, priopćile su vlasti u srijedu dodavši i da je ozlijeđeno jedno dijete. 

U zračnim napadima na selo u zaporiškoj regiji jedna je stambena zgrada uništena, a druga oštećena, prema ukrajinskoj službi civilne zaštite.

Napadi su se dogodili u utorak navečer na četvrtu godišnjicu početka rata. Ukrajina se brani od potpune ruske invazije od 24. veljače 2022., uz podršku zapadnih saveznika.

