STALNO IH GAĐAJU
Četvero ljudi poginulo u ruskim napadima na jugu Ukrajine
Četvero ljudi poginulo je u ruskim napadima na jugu Ukrajine, priopćile su vlasti u srijedu dodavši i da je ozlijeđeno jedno dijete.
U zračnim napadima na selo u zaporiškoj regiji jedna je stambena zgrada uništena, a druga oštećena, prema ukrajinskoj službi civilne zaštite.
Napadi su se dogodili u utorak navečer na četvrtu godišnjicu početka rata. Ukrajina se brani od potpune ruske invazije od 24. veljače 2022., uz podršku zapadnih saveznika.
