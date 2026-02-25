Obavijesti

News

NAPETOSTI NA ISTOKU EU

Poljska otkrila četiri tunela na granici s Bjelorusijom: Migranti iz Rusije kroz njih ulazili u EU

Varšava tvrdi da je riječ o organiziranoj operaciji Minska i Moskve, a nakon otkrića podzemnih ruta ulaže dodatne milijune eura u radare, senzore i dronove kako bi spriječila nove ilegalne prelaske

Poljska granična policija potvrdila je otkriće nove, zabrinjavajuće eskalacije u hibridnom ratu koji se vodi na istočnoj granici Europske unije. Tijekom 2025. godine otkrivena su ukupno četiri tajna tunela iskopana ispod granice s Bjelorusijom, a koji su služili za ilegalni prebačaj stotina migranata na teritorij Poljske. Varšava optužuje režim Aleksandra Lukašenka i Kremlj da stoje iza ove organizirane operacije čiji je cilj destabilizacija Europe.

Profesionalna konstrukcija

Najznačajniji i najveći tunel pronađen je sredinom prosinca u blizini sela Narewka. Riječ je o tunelu dugom nekoliko desetaka metara, visokom oko 1,5 metara i ojačanom drvenim potpornjima te metalnim šipkama kako bi se spriječilo urušavanje.

Ulaz je bio skriven u šumi na bjeloruskoj strani, dok je izlaz bio pozicioniran desetak metara unutar poljskog teritorija, čime se u potpunosti zaobišla pet metara visoka čelična barijera opremljena najmodernijim senzorima.

Kroz ovaj tunel je, prema procjenama, u vrlo kratkom roku prošlo više od 180 osoba, od kojih su poljske vlasti uspjele uhititi preko 130. Većinom je riječ o državljanima Afganistana i Pakistana.

Sumnja na angažman stranih specijalaca

Poljsko Ministarstvo unutarnjih poslova izrazilo je uvjerenje da ovakav tunel nisu mogli iskopati amateri. Vjeruju da su za projektiranje i izvedbu angažirani 'specijalisti s Bliskog istoka', vjerojatno s iskustvom kopanja tunela u ratnim zonama poput Gaze ili Sirije.

Ovakav pristup smatra se novom taktikom Minska i Moskve nakon što su dosadašnje metode prelazaka preko ograde postale manje učinkovite zbog pojačanog nadzora. U sklopu akcije uhićena su i dva 'kurira' – 69-godišnji Poljak i 49-godišnji Litavac – koji su čekali migrante kako bi ih prevezli dalje prema zapadnoj Europi, što potvrđuje postojanje organiziranog lanca krijumčarenja.

Poljska ulaže milijune u podzemni nadzor

Otkriće podzemnih ruta prisililo je poljsku vladu na hitnu reakciju. Odobrena su sredstva od oko 18 milijuna eura za nabavu nove tehnologije koja uključuje radare za prodiranje u tlo, akustične senzore i dodatne bespilotne letjelice s termovizijskim kamerama.

Cilj je na vrijeme detektirati bilo kakve podzemne aktivnosti. Tuneli su samo dio šire slike pritiska na poljsku granicu, gdje je tijekom 2025. godine zabilježeno oko 30.000 pokušaja ilegalnog prelaska, što Varšava i Bruxelles vide kao orkestrirani napad.

