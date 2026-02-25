Svijet danas stoji na klimavim nogama, na pogrešnim vrijednostima. Sve što smo do jučer imali i znali dovedeno je u pitanje. Retorika i poruke američkog predsjednika šokiraju iz dana u dan, a stara gospođa Europa na njih reagira zbunjeno, amorfno
KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ PLUS+
Hrvatska može dobro razumjeti patnje Ukrajine i Zelenskog
Čitanje članka: 1 min
Stotine tisuća poginulih vojnika na obje strane, tisuće poginulih civila, milijuni ranjenih i trajno raseljenih, najviše u Europi od Drugog svjetskog rata - užasne su posljedice četverogodišnje agresije Vladimira Putina na Ukrajinu. Tko je mogao zamisliti da će rat toliko trajati, da će svijet Rusiji dopustiti da se toliko dugo iživljava nad Ukrajincima, a opet, tko je mogao zamisliti da će se dopustiti i uništavanje Hrvatske u Domovinskom, također četverogodišnjem, ratu? Jer ako se svijet danas boji Rusije i sukoba globalnih razmjera, koga se bojao 90-ih kod nas i puštao agresora da divlja?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku