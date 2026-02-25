Obavijesti

OD PRVOG DANA INVAZIJE

Zelenski: Hvala Hrvatskoj što stoji uz nas sve ove godine

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: x/andrej plenković

Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na činjenici da Hrvatska stoji uz Ukrajince i pomaže im kroz sve ove godine. Hvala na sudjelovanju u inicijativi PURL i na pripremi novog paketa obrane, napisao je Zelenski

Premijer Andrej Plenković u Kijevu je primio jedno od najviših ukrajinskih priznanja, Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja ('zeta Europe'). 

Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje te potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Plenković je poručio da ga ne doživljava kao osobno priznanje.

- To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu - rekao je premijer.

Na bezrezervnoj podršci zahvalio je i sam Zelenski.

  - Tijekom sastanka s premijerom Hrvatske, Andrejom Plenkovićem, razgovarali smo o energetskoj suradnji. Hrvatska već prenosi opremu za potrebe ukrajinskih energetskih tvrtki i cijenimo njezinu spremnost da nastavi pomagati u obnovi ukrajinskog energetskog sektora. Također smo razgovarali o koracima potrebnim za ulazak Ukrajine u EU te o zajedničkim djelovanjima svih europskih partnera. Informirao sam premijera i o trilateralnim sastancima u Ženevi te pripremama za sljedeće pregovore. Zahvaljujem Andreju na ovom posjetu i na činjenici da Hrvatska stoji uz Ukrajince i pomaže im kroz sve ove godine. Hvala na sudjelovanju u inicijativi PURL i na pripremi novog paketa obrane - napisao je Zelenski na X-u.

