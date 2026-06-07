Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice

Na državnoj cesti DC 538 sudarila su se dva vozila, a posljedice nesreće bile su katastrofalne. Na mjestu događaja poginulo je četvero ljudi, a jedan čovjek je ozlijeđen te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Težina ozljeda za sada nije poznato.

Zbog očevida i policijskog postupanja državna cesta DC 538 na sjevernoj obilaznici Virovitice zatvorena je za promet, a vozači se preusmjeravaju na alternativne prometne pravce, priopćili su iz policije.

Na mjestu tragedije očevid vodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreći.