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OČEVID U TIJEKU

Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice

Piše Ivan Jukić,
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Četvero ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći kod Virovitice
Foto: 24sata

Četvero ljudi je poginulo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12.25 sati na sjevernoj obilaznici Virovitice

Na državnoj cesti DC 538 sudarila su se dva vozila, a posljedice nesreće bile su katastrofalne. Na mjestu događaja poginulo je četvero ljudi, a jedan čovjek je ozlijeđen te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu Virovitica. Težina ozljeda za sada nije poznato.

Zbog očevida i policijskog postupanja državna cesta DC 538 na sjevernoj obilaznici Virovitice zatvorena je za promet, a vozači se preusmjeravaju na alternativne prometne pravce, priopćili su iz policije.

Na mjestu tragedije očevid vodi zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreći.

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Komentari 2
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