TRAŽE UZROK TRAGEDIJE

Četvero mrtvih u urušavanju skele u Beču: Policija ispituje svjedoke i preživjele radnike

Piše HINA,
Foto: Lisa Leutner

Uzrok urušavanja i točna priroda radova koji su se odvijali nisu jasni

Četiri osobe su poginule nakon urušavanja skele na gradilištu u dvorištu stambene zgrade u elitnom devetom bečkom okrugu, rekao je u utorak glasnogovornik policije. Uzrok urušavanja i točna priroda radova koji su se odvijali zasad nisu jasni, rekao je glasnogovornik, dodajući da je zgrada stara, tipična za to područje, gdje većina arhitekture datira iz 19. stoljeća.

Four dead after scaffolding collapsed at a construction site in Vienna
Glasnogovornik hitne pomoći rekao je da je peta osoba, 45-godišnji muškarac, teško ozlijeđen.

Ulica u kojoj se dogodila nesreća, Porzellangasse, prolazi kroz središte okruga, u blizini francuske škole u gradu i obližnje Palais Liechtenstein, jedne od najraskošnijih povijesnih palača u gradu.

Policija ispituje svjedoke, uključujući građevinske radnike koji su preživjeli nesreću, rekao je glasnogovornik.

