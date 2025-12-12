Sve ozlijeđene su zbrinuli djelatnici hitne pomoći, a jednu od njih su, zbog težine ozljeda, helikopterom prevezli u bolnicu
INTERVENIRAO HELIKOPTER
Četvero ozlijeđenih kod Splita, jednog su izvlačili vatrogasci
Čitanje članka: < 1 min
Četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći oko 14.15 sati na ulazu u Lećevicu kod Splita. Jedna je osoba ostala zatočena u automobilu, a intervenirali su vatrogasci, piše Dalmatinski portal.
Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Zagora, DVD-a Kaštela i DVD-a Mladost koji su je oslobodili.
Sve ozlijeđene su zbrinuli djelatnici hitne pomoći, a jednu od njih su, zbog težine ozljeda, helikopterom prevezli u bolnicu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku