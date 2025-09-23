Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i prema četvorici maloljetnika odredio istražni zatvor
Četvorica maloljetnika teško ozlijedili muškarca u Našicama: Sud im odredio istražni zatvor
Osječko-baranjska policija podnijela je kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvom u Osijeku protiv četvorice maloljetnih hrvatskih državljana (2008., 2008., 2008. i 2011.) zbog sumnje da su teško ozlijedili žrtvu (2001.)
Postoji osnovana sumnja da su maloljetnici 21. rujna 2025. u Našicama, u više navrata rukama i nogama udarili po glavi i tijelu žrtvu (2001.), pri čemu ga je jedan od maloljetnika snažno udario nogom u glavu. Uslijed ovakvog postupanja, žrtva je zadobila ozljede opasne po život.
Nakon ispitivanja svih maloljetnika pred sucem istrage za mladež Županijskog suda u Osijeku, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku prema maloljetnicima odrediti istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i prema četvorici maloljetnika odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama.
