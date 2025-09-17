Žestoke rasprave: Pavliček DP optužio za kupovanje glasova, Mlinarić uzvratio sa SDSS-om

Marijan Pavliček - HS-ov gradonačelnik Vukovara, Damir Habijan - HDZ-ov ministar pravosuđa, Stipo Mlinarić - saborski zastupnik Domovinskog pokreta i Mirela Ahmetović - predsjednica Nacionalnog protukorupcijskog vijeća (SDP) gostovali su na HRT-u u srijedu navečer, a među njima su pale teške optužbe. Još ranije taj dan pao je obračun između Pavličeka i Mlinarića u sabornici, gdje je Ivan Turudić podnio Izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u 2024. godini.

Pavliček je izjavio da su pojedini članovi DP-a kupovali glasove u Vukovaru te da iza tih riječi jasno stoji. Dodao je i da cijela priča vodi Ivanu Penavi, prvom čovjeku DP-a. Mlinarić je rekao da je Pavliček odlazio kod siromašnih obitelji i umirovljeničkih udruga i nudio im novac.

- Uoči drugog kruga lokalnih izbora u medijima su izašle informacije da pojedini članovi iz vrha DP-a s područja grada Vukovara kupuju glasove za 20 i 30 eura za mog protukandidata i na taj način čine teško kazneno djelo, rekao je Pavliček.

Dodao je da je policija nakon toga ispitala njega i nekoliko članova HS-a, uključujući i njega te da su dali saznanja i konkretna imena. Kaže i da je na sam dan izbora bio u kontaktu s osumnjičenim Lazićem kojemu je rekao da ne brine i da će sve riješiti. Unatoč saznanjima, do danas nitko iz DP-a nije ispitan.

- Prvoosumnjičeni, koji je kupovao glasove za 20, 30 eura i nudio još dodatnih 100 eura za svakih 10 novih glasova za gospodina Domagoja Bilića, nije ispitan. On je u međuvremenu bacio svoj mobitel, promijenio broj kako bi sakrio dokaz, rekao je.

Mlinarić je rekao da je Pavliček prvi gradonačelnik u povijesti Vukovara izabran glasovima SDSS-a, a Pavliček je te tvrdnje odbacio i pozvao ga da se ne sramoti u javnosti.

Mirela Ahmetović, predsjednica Nacionalnog protukorupcijskog vijeća (SDP) komentirala je Turudićevo predstavljanje Izvješća u Saboru. Rekla je i da u radu DORH-a u 2024. postoje pozitivni elementi, a prije svega je istaknula povećanje plaća zaposlenicima i popunjavanje kadrovskih rupa. Što se tiče primjedbi, rekla je da ostaje u zraku mogu li u DORH-u neovisno raditi svoj posao, a navela je i kašnjenje i nepostupanje po nekim slučajevima.