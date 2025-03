Četvrtaši riješili prvi ispit bez problema, osmaši pod velikim stresom: 'To treba ukinuti'

Dobro je prošlo, već smo uigrani tim, u četvrtom razredu imamo tri razredna odjeljenja s 42 učenika. Učitelji su upoznati sa situacijom, ja sam jutros pripremila učenike. Bili su zadovoljni i nije bilo teško, rekla nam je Barbara Buršić, ravnateljica OŠ Vodnjan.

Njezini su učenici među četvrtašima u 879 hrvatskih škola koji su u ponedjeljak pisali prvi u nizu nacionalnih ispita, hrvatski jezik. Uz dva redovna, imaju i razred učenika čiji je materinji jezik talijanski. Kako nam otkrivaju, uzbuđenje je trajalo cijeli tjedan, ali su zadovoljni.

Šibenik: Započelo pisanje nacionalnog ispita iz Hrvatskog jezika za učenike četvrtog razreda | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

'Rekli su nam da kupimo listiće za vježbu'

- Sin je bio zadovoljan, malo ga je zbunio drugi dio ispita iz hrvatskog jezika, pisali su izvještaj. Trebali su napisati do 200 riječi, no on je napisao i više. On je odlikaš, pripremali su ih u školi, ali nismo nešto posebno radili s njim kod kuće. Jedino se malo boji prirode i društva - rekla nam je Osječanka Danijela.

Učenici su pisali test koji se sastojao iz dva dijela, uz kratku pauzu. Testovi počinju u 9 sati. Učenici su došli u škole sat ili pola sata ranije kako bi se pripremili. U danima kad se test piše, ne bi smjelo biti drugih testova.

- Kći je malo bila pod stresom, no kako nam je rekla, sve je prošlo u redu. Zadaci nisu teški, jedini problem je što kći ponekad žuri, pa ne pročita zadatak do kraja i onda pogriješi. U školi su nam preporučili da kupimo listiće jednog od izdavača za pripremu ispita. Stajali su oko 19 eura pa smo uzeli. Kći je neko vrijeme rješavala zadatke, no onda nam je razrednica rekla da to zaista nije potrebno. Tako je i bilo - kaže nam Zagrepčanin Igor.

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja poručili su kako bi ispite u četvrtim razredima trebalo rješavati 36.745 učenika, a točan će se broj znati nakon provedbe, povrata i obrade ispitnih materijala. Ovo je treća godina provedbe u svim školama, a jedina je izmjena produljenje vremena za pisanje hrvatskog sa 60 na 70 minuta.

'Već dva tjedna smo pod stresom'

Četvrtaši koji polažu ispit na jeziku svoje manjine pišu test danas, sljedeći ispit za sve, matematika, pišu sutra, u srijedu, a treći i zadnji ispit, prirodu i društvo, pišu u petak.

I dok su učenici četvrtih razreda pristupili ispitima s entuzijazmom, osmaši nam otkrivaju kako im čak osam ispita rastegnutih kroz mjesec dana stvara golemi stres.

- Mi smo već dva tjedna pod stresom. Moj sin još više od nas roditelja, jer ne zna što će pisati. Svi mu govore da će to biti nešto što se neće ocjenjivati. Cijeli razred je to shvatio nonšalantno do ovog tjedna, kad su neki profesori rekli da ocjena neće utjecati na krajnju zaključnu ocjenu, no ako netko dobije dovoljan iz nekog predmeta, da neće moći imati zaključenu četvorku ili peticu...

Pod stresom su jer završavaju osnovnu školu, prekidaju, uvjetno rečeno, odnos s djetinjstvom, tim razredom. Nisu još svi sigurni koju će srednju upisati i sad još i ti nacionalni ispiti koji, eto, znače više nego što se to govori. Borimo se svaki dan koji ćemo ispit ponoviti, koji nećemo, a gdje su tek ispiti koji su već upisani u e-dnevnik za idući tjedan. Neki su, doduše pomaknuli svoje ispite, no neki i nisu, znači li to da će istovremeno pisati i nacionalne i redovne testove - zabrinuta je majka osmaša OŠ Vidikovac u Puli.

Morali promijeniti raspored

Slično se osjećaju i mnogi drugi, iako iz NCVVO jasno poručuju kako nacionalni ispiti ni na koji način ne utječu na zaključne ocjene.

- Probat ću se sjetiti nečega, ali nisam siguran baš koliko ću uspjeti. Pa znate li koliko smo mi samo gradiva iz povijesti obradili? A gdje je tek geografija, biologija, kemija... Fiziku i matematiku bih mogao riješiti dobro - kaže nam splitski osmaš Mate.

Neki priznaju kako ne mogu spavati, drugi su rezignirani. Kažu nam kako oni misle da se ovim ne ocjenjuju učenici, nego rad njihovih nastavnika, jer ne vide smisla u pisanju silnih testova. Osim toga, nekima od njih najavljeni su testovi i ispitivanja u dane kad se pišu nacionalni. Mnogi su odlučni u tome kako sve treba ukinuti.

Pisanje nacionalnih ispita veliki je organizacijski posao pa su neke škole na području Splita, poučene kaosom iz prethodnih godina, odlučile nastavu za osmaše, u tjednima kad pišu ispite, organizirati isključivo ujutro. Zbog toga je i ostalim razredima predmetne nastave sve “poremećeno”. Najveći problem je, naime, složiti raspored za učitelje koji često rade i u tri škole. Učenici, pak, ispite uopće ne doživljavaju ozbiljno, a neki već sad znaju da će predati prazan ispit jer su svjesni da prosjek koji ostvare na testu ne znači ništa. Ima i onih koji će pokušati dati sve od sebe.

Nastavnici pak nastoje motivirati učenike da odrade sve najbolje što mogu. Upozoravaju na problem, kako ga nazivaju, izgubljenog vremena jer nakon male mature slijede uskršnji praznici, a onda još samo dva mjeseca nastave tijekom kojih će učenici morati dobro zagrijati stolicu te popravljati ocjene i prosjeke koji im za upis u srednju školu zaista i znače nešto.

Idući tjedan štrajk

Uz sve to, dva prosvjetna i jedan sindikat znanosti i visokog obrazovanja za idući tjedan najavljuju štrajk kojemu bi se moglo priključiti oko 30.000 njihovih članova.

- Ako bude štrajka, Nacionalni centar će s ravnateljima škola i školskim koordinatorima učiniti sve da se nacionalni ispiti provedu, neovisno o kojem se predmetu radilo. Ako to u nekim školama ne bude moguće, ciljevi provedbe nacionalnih ispita bit će ostvareni u svim elementima osim u činjenici da će oni učenici koji ne budu pisali nacionalne ispite biti oštećeni jer neće dobiti povratnu informaciju u kojoj su mjeri usvojili obrazovne ishode na kraju 4. ili 8. razreda, što je osobito važno učenicima 8. razreda jer su njima rezultati nacionalnih ispita od velike pomoći u odabiru srednje škole koju će upisati - kažu iz NCVVO-a.

Ravnatelj Vinko Filipović ranije je objasnio kako je za relevantne podatke dovoljno da sudjeluje deset posto škola. No, podsjetio je, cilj nacionalnih ispita je dobiti realnu sliku o znanju učenika, ali i povratnu informaciju njima o tome kako stoje sa znanjem.

Rezultate će početkom lipnja učenici i škole dobiti u e-dnevnik.