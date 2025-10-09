Obavijesti

NA DANAŠNJI DAN

Che Guevara pogubljen u Boliviji, a u Liverpoolu se rodio legendarni John Lennon

Che Guevara pogubljen u Boliviji, a u Liverpoolu se rodio legendarni John Lennon
Foto: Tony Barnard/Los Angeles Times, Anefo

Što povezuje Johna Lennona, Ivu Andrića, Che Guevaru i hrvatskog generala Pauka? Saznajte koji su događaji obilježili 9. listopada kroz povijest!

9. listopada - dan kad povijest piše najzanimljivije priče! Ovaj četvrtak donosi nam pravu riznicu rođendana, revolucija i nezaboravnih trenutaka.

Krenimo iz Hrvatske: na današnji dan 1995. godine, tijekom akcije Južni potez, poginuo je legendarni hrvatski general Andrija Matijaš Pauk, ratni zapovjednik koji je ostavio neizbrisiv trag u Domovinskom ratu.

Ne zaboravimo ni Vladimira Ruždjaka, slavnog opernog pjevača, redatelja i pedagoga, koji nas je napustio 1987. godine, ali i dalje odzvanja njegov baritonski glas u sjećanjima ljubitelja opere.

Iz pera i književnosti, 1892. rodio se Ivo Andrić, nobelovac čije su "Na Drini ćuprija" i "Travnička kronika" proputovale svijet i ušle u lektiru brojnih nacija. Istoga dana, ali 1940., rođen je John Lennon, karizmatični vođa Beatlesa, čiji je "Imagine" postao himna mira i nade, a njegov život prerano prekinut 40 godina kasnije, ali nikad zaboravljen.

Svijet je 1967. ostao bez još jednog revolucionara - Che Guevara je pogubljen u Boliviji, a njegovo ime i dalje živi na majicama i muralima diljem planeta.

A jeste li znali da je 1946. proizvedena prva električna deka? Zimogrozni, zahvalite izumiteljima iz Virdžinije!

Na današnji dan, francuski kraljevi ženili su se, Beatlesi osvajali top ljestvice, a u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna (1981.). Sjeverna Koreja detonirala je svoju prvu nuklearnu bombu 2006., a svijet je slavio i rođendane slavnih poput, skladatelja Camillea Saint-Saënsa, glumca Brandona Routha i Nickyja Byrnea.

Zaključak? 9. listopada nije običan dan – to je dan kad se piše povijest i slavi život! Tko zna što će nam donijeti iduća godina?

