CIA će vas pronaći dok god vam srce kuca. Znanstvenici: Nismo sigurni da je to istina!

U ponedjeljak poslijepodne predsjednik Donald Trump i direktor CIA-e John Ratcliffe naznačili su postojanje tehnologije koja je pomogla locirati oborenog časnika američkog ratnog zrakoplovstva koji se skrivao u planinskoj pukotini na jugu Irana.

Do utorka je New York Post izvijestio da je CIA rasporedila uređaj Ghost Murmur, koji koristi nejasno opisanu „kvantnu magnetometriju dugog dometa” za pronalaženje signala ljudskog otkucaja srca, nakon čega softver temeljen na umjetnoj inteligenciji izdvaja svaki otkucaj iz šumovitih podataka.

Neimenovani izvor rekao je za Post da je to poput „slušanja glasa na stadionu, osim što je stadion tisuću četvornih milja pustinje”. Druga rečenica zvučala je kao slogan iz filma: „U pravim uvjetima, ako vam srce kuca, pronaći ćemo vas.”

Priča je, prema znanstvenicima koji proučavaju magnetska polja, gotovo sigurno netočna. Spašavanje je bilo stvarno, misija je uključivala više zrakoplova i signalnu napravu za preživljavanje koju je nosio pilot, no Ghost Murmur, barem kako je javno opisan, nema uporište u desetljećima recenzirane fizike, čak ni uz pomoć umjetne inteligencije, piše Scientific American.

Problem je u tome što je magnetsko polje srca slabo. „Na površini prsnog koša, gdje ste udaljeni oko 10 centimetara od izvora, magnetsko polje je jedva detektabilno“, kaže John Wikswo, profesor biomedicinskog inženjerstva i fizike na Vanderbilt University.

„Ako umjesto 10 centimetara, što je desetina metra, odete na udaljenost od jednog metra, amplituda signala padne na tisućiti dio početne vrijednosti.“ Na udaljenosti od jednog kilometra signal postaje dramatično slabiji. Wikswo je bio prvi znanstvenik koji je izmjerio magnetsko polje izoliranog živca i mjeri magnetsko polje srca još od sredine 1970-ih.

Prvo takvo mjerenje proveli su drugi istraživači pomoću dviju zavojnica, svaka s dva milijuna namotaja žice, a zatim magnetometrom „ohlađenim na četiri stupnja iznad apsolutne nule“, kaže Wikswo. Taj magnetometar nije špijunska oprema, to je kriogeni instrument osmišljen da izolira utjecaje ostatka svemira.

Kako bi se pronašao otkucaj srca, kvantni alat Ghost Murmur morao bi se nositi ne samo sa Zemljinim magnetskim poljem i magnetskim šumom iz prirodnih i umjetnih električnih struja, nego i s „otkucajima srca ovaca, pasa i zečeva, odnosno svega što se tamo kreće“, kaže Chad Orzel, profesor fizike na Union College i autor knjige How to Teach Quantum Physics to Your Dog. Kako bi ilustrirao slabost magnetskih polja općenito, koristi magnete za hladnjak.

„Magnet morate približiti hladnjaku jako, jako blizu prije nego što se zalijepi“, kaže. „To polje vrlo brzo opada.“ Klinički senzori „obično su prislonjeni neposredno uz tijelo, na udaljenosti od nekoliko centimetara“, dodaje Orzel. Čak ni prepoznavanje uzoraka pomoću umjetne inteligencije, kaže, ne bi moglo pronaći dovoljno jak magnetski signal da se s udaljenosti od kilometara u pustinji utvrdi prisutnost osobe. Na udaljenosti od jednog kilometra signal bi se smanjio na otprilike bilijunti dio svoje izvorne snage.