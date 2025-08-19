Obavijesti

'SVJETSKA KNJIGA ČINJENICA'

Piše HINA,
CIA tvrdi da BiH ima oko 3,8 milijuna stanovnika, a ljudi masovno odlaze. Stari podaci?
Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)

CIA tvrdi da BiH ima preko 3,7 milijuna stanovnika, unatoč odlascima zbog krize!. Jesu li podaci točni?

Ako je vjerovati američkoj CIA-a Bosna i Hercegovina trenutačno ima više od 3,7 milijuna stanovnika odnosno za 200 tisuća više nego 2013. godine kada je obavljen posljednji popis stanovništva a njeno je ime djelomice srpskog podrijetla. 

Takve informacije stoje na službenim mrežnim stranicama CIA-e u odjeljku pod naslovom "Svjetska knjiga činjenica" čija je sadržina revidirana 13. kolovoza, pod administracijom Donalda Trumpa koji je svog lojalista Johna Ratcliffea postavio na čelo te agencije.

Tamo stoji kako na temelju procjene rađene 2024. godine u BiH živi 3.798.671 osoba. Kako su u CIA-i došli do tog podatka nejasno je jer procjene demografa ukazuju na to da je od 2013. godine zbog političke nestabilnosti i loše ekonomske situacije iz zemlje otišlo više stotina tisuća ljudi pa bi najveći broj stanovnika mogao biti do 2,9 milijuna.

Koliki bi bio udio koje nacionalne skupine u ukupnom broju stanovnika kojim operira CIA nisu naveli nego su se pozvali na podatke iz popisa 2013. godine kada je Bošnjaka bilo 50,1 posto, Srba 30,8 posto a Hrvata 15,4 posto.

Iste te postotke koriste i za pripadnost muslimanskoj, pravoslavnoj i katoličkoj religiji odnosno crkvi.

Opservacije analitičara CIA-e o povijesnom imenu BiH su također zanimljive. Navode kako je veći dio zemlje odnosno njen sjever dio ime po rijeci Bosni dok je "manji južni dio" dobio ime "od starosrpske riječi" herceg za vojvodu.

Za nacionalni simbol navedeno je kako je to "zlatni ljiljan".

U CIA-i su se, uz ostalo, pozabavili i time koliko ljudi u BiH piju.

Tako se pozivaju na procjene iz 2019. godine po kojima svaki stanovnik BiH godišnje popije ukupno 5,46 litara čistog alkohola kroz različita pića a dominira pivo.

