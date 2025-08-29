Obavijesti

News

Komentari 1
USPJEH NAŠEG ZNANSTVENIKA

Čičin-Šain postao koordinator za cjepiva u Njemačkom imunološkom društvu

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Čičin-Šain postao koordinator za cjepiva u Njemačkom imunološkom društvu
3
Zagreb: Konferencija za medije u povodu Europskog tjedna cijepljenja | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Kako upozorava prof.dr. Luka Čičin-Šain, virolog rodom iz Rijeke, proširila se skepsa prema cjepivima pa je došlo i do pada procijepljenosti, time i do povratka bolesti koje su bile praktički iskorijenjene u našoj sredini

Prof.dr. Luka Čičin-Šain, virolog i voditelj Odjela virusne imunologije u Centru za infektološka istraživanja u njemačkom Braunschweigu izabran je za koordinatora radne skupine o cjepivima Njemačkog imunološkog društva. Medicinu je studirao u Rijeci, svom rodnom gradu, nakon čega je nastavio studij biomedicine, bio je, između ostalog, asistent profesor na Institutu za cjepiva i gensku terapiju Zdravstvenog i znanstvenog sveučilišta u Oregonu, da bi 2010. započeo svoj rad u njemačkom Centru za infektološka istraživanja u Njemačkoj. Unatrag šest godina je i izvanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Hannoveru te član Centra za individualiziranu edicinu infekcija. Često je kao renomirani virolog nastupao u hrvatskim edijima tijekom pandemije COVID-a. 

- Zahvaljujem svim članovima skupine koji su glasali i povjerili mi mandat. Spreman sam na izazove pred nama i veselim se mogućnosti da djelujem u okviru našeg društva u stvaranju i širenju znanja o imunom sustavu i kako ga upregnuti da zaštitimo našu djecu, ali i odrasle, od infekcija i tumora, poručuje Čičin-Šain. 

Zagreb: Konferencija za medije u povodu Europskog tjedna cijepljenja
Zagreb: Konferencija za medije u povodu Europskog tjedna cijepljenja | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Njemačko imunološko društvo u kojem će koordinirati radnu skupinu za cjepiva od svog osnivanja 1967. okuplja stručnjake za imunologiju. Riječ je o instituciji važnoj u razvoju imunologije u Njemačkoj i Evropi, koje doprinosi razvoju novih terapija, cjepiva i metoda za dijagnostiku imunoloških poremećaja.

Centar za infektološka istraživanja u kojem Čičin-Šain radi pak istražuje virusne i bakterijske infekcije, cjepiva protiv njih, a njegovi znanstvenici često savjetuju vladu i međunarodne organizacije u pitanju zaraznih bolesti.

Laboratorij, cjepiva protiv COVID-a 19
Laboratorij, cjepiva protiv COVID-a 19 | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Znanstveni konsenzus o koristi cjepiva je odavno postignut. Zahvaljujući njemu smo mogli iskorijenti velike boginje još 1980. godine. Četrdeset i pet godina kasnije je znanost napravila velike korake dalje. Cjepiva nove generacije su postala sigurnija, a praćenje žarišta epidemije daleko učinkovitije, napominje Čičin-Šain.   

Nažalost, dodaje, proširila se i skepsa prema cjepivima, dovevši do pada procijepljenosti, a time i do povratka bolesti koje su bile praktično iskorijenjene u našoj sredini.

U Rietiju započela primjena četvrte doze antikovid cjepiva izrazito slabim i imunokompromitiranim osobama
Foto: Gianluca Vannicelli / IPA

- Ta skepsa nije rezultat loših cjepiva ili loše komunikacije znanstvenika. Ako išta, današnji imunolozi su bolje educirani da jasno komuniciraju s laicima i u javnosti, nego oni u osamdesetima prošlog stoljeća. Skepsu potiču šarlatani koji podrivaju povjerenje u medicinu da bi prodavali svoje alternativne, "prirodne" ljekarije. Skepsu šire laici koji su ovim prvim povjerovali i ne mogu više sami sebi priznati da su iz straha i neznanja ugrozili zdravlje vlastite djece, upozorava Čičin-Šain.

Kako dodaje, skepsa u javno zdravstvo pomaže skupinama koje podrivaju povjerenje u javne institucije i liberalnu demokraciju.

- A tu skepsu je daleko lakše širiti po društvenima mrežama, gdje je pravna odgovornost za širenje opasnih dezinformacija daleko manja, pogotovo kada komunikacija ide preko međunarodnih granica. Puno je posla pred nama, ali to nije razlog za malodušnost. Velika većina roditelja i dalje vjeruje u znanost i cijepi svoju djecu, a cjepna pokrivenost odražava razinu edukacije neke sredine, zaključuje naš poznati virolog. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025