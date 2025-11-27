Cigareta zapalila 7 nebodera u Hong Kongu?! 55 mrtvih i puno nestalih. Scene su stravične!

U ogromnom požaru koji i dalje gori u hongkonškom stambenom kompleksu poginulo je najmanje 55 osoba, gotovo 300 se vode kao nestale, a uzrok je možda "krajnji nemar" građevinske tvrtke koja je koristila nesigurne materijale, rekla je policija u četvrtak.
Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima |
Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Gusto naseljen kompleks u sjevernom okrugu Tai Po ima 2000 stanova raspoređenih u osam blokova s preko 4600 ljudi u gradu koji se suočava s kroničnim nedostatkom priuštivog stanovanja
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Videosnimka s mjesta događaja prikazuje plamen na najmanje dva nebodera od 32 kata prekrivena zelenim zaštitnim mrežama i skelama od bambusa
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Vlasti su rekle da su požar dovele pod kontrolu u četiri od sedam blokova, a da se vatrogasne operacije nastavljaju u trima
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Skele od bambusa su temelj tradicionalne kineske arhitekture, ali ih je vlada u Hong Kongu od ožujka počela postupno uklanjati zbog sigurnosnih razloga
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Policijski službenici su pretražili zgradu tvrtke zadužene za održavanje kompleksa u četvrtak prijepodne te zaplijenili dokumente koji spominju Wang Fuk Court
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Tvrtka nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
"Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do ove nesreće i prouzročilo nekontrolirano širenje požara, što pak je rezultiralo brojnim žrtvama", rekla je Eileen Chung, inspektorica hongkonške policije
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Trojica muškaraca iz građevinske tvrtke, od kojih dvojica direktora i jedan inženjerski konzultant, uhićeni su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja, dodala je
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Među 55 poginulih je i jedan vatrogasac, a deseci su prevezeni u bolnicu u kritičnom stanju, rekle su hongkonške vlasti u četvrtak poslijepodne. S oko 279 ljudi i dalje nije moguće stupiti u kontakt
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Chung je kazala da je 900 stanovnika raspoređeno u osam skloništa
| Foto: TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Osam stambenih blokova u naselju, obloženih bambusovim skelama i zelenom mrežom, renoviralo se od srpnja 2024. godine. Požari u tri od sedam zgrada stavljeni su pod kontrolu do ranog jutra, nakon gotovo 10 sati vatrene stihije. Četiri zgrade su i dalje u plamenu.
| Foto: Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Tisuće ljudi donira odjeću i hranu za potrebite.
Više od 800 vatrogasaca gasilo je vatrenu buktinju.
Policija u Hong Kongu uhitila je tri muškarca osumnjičena za ubojstvo iz nehaja, a slučaj je povezan s požarom koji je izbio u stambenom kompleksu u Tai Pou. Informaciju je potvrdio glasnogovornik policije, piše CNN
| Foto: Tyrone Siu
Ova tragedija po broju žrtava već se izjednačila s onom iz kolovoza 1962. u četvrti Sham Shui Po, kada su također poginule 44 osobe, a stotine su ostale bez doma.
| Foto: Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto HONG KONG INFORMATION SERVICES D
Foto Jessie Pang
Foto Sumeet Chatterjee
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Požar je izbio u Wang Fuk Courtu, kompleksu visokih zgrada u Hong Kongu koji je jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu.
Sve je počelo u kompleksu Wang Fuk Court, koji se sastoji od osam stambenih blokova i broji gotovo 2000 stanova. Prema izvješćima s terena, vatra je buknula oko 14:51 sati. Ono što je vatrogascima otežalo posao i ubrzalo širenje plamena jest činjenica da je zgrada bila podvrgnuta renovaciji.
| Foto: Profimedia
Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a muškarac i žena ostali su bez svijesti i s opeklinama. Požar je podignut na četvrti stupanj opasnosti na ljestvici od jedan do pet, pri čemu viši brojevi označuju veću opasnost.
| Foto: Tyrone Siu
Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.
| Foto: Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Profimedia
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto TYRONE SIU/REUTERS
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka.
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar, iz stana na visokom katu nebodera Wang Tao začula se snažna eksplozija, a povremeno se čuju zvukovi i drugih eksplozija dok krhotine s nebodera padaju na tlo. Čini se da mlazovi vode ne mogu dosegnuti visoke stanove, javlja The South China Morning Post (SCMP).
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Bivši okružni vijećnik Herman Yiu Kwan-ho izjavio je da je najmanje sedam stanovnika još uvijek zarobljeno u svojim stanovima. Kaže da je kontaktirao neke od njih.
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Do ponoći je, prema službenoj evidenciji, bilo 33 ozlijeđenih osoba, od čega je sedmero stradalih u kritičnom stanju, 13 je teško ozlijeđenih osoba, a osam ih je u stabilnom stanju. slučajeva. Stanje jednog pacijenta je nepoznato, dok su četiri otpuštena nakon liječenja.
| Foto: Tyrone Siu
Čelnik Hong Konga John Lee opisao je požar kao "veliku katastrofu". U obraćanju novinarima potvrdio je da su tragovi vatre još uvijek vidljivi na četiri od sedam opožarenih objekata te da je oko 900 pogođenih stanovnika zbrinuto u privremenim skloništima.
| Foto: Tyrone Siu
Prema njegovim riječima, ravnatelj vatrogasne službe uvjerio ga je da postoji dovoljno resursa i osoblja za gašenje požara.
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Na terenu je angažirano više od 800 vatrogasaca i bolničara, uz podršku 140 vatrogasnih vozila, kako bi se požar stavio pod kontrolu, istaknuo je Lee.
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Lee je također iznio najnovije informacije o situaciji. Od sedam zgrada koje su bile zahvaćene vatrom, na tri više nema znakova plamena, dok preostale četiri zgrade i dalje pokazuju "različite znakove požara".
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Vatrogasna služba Hong Konga bori se s požarom petog, najvišeg stupnja ozbiljnosti, što je prvi takav slučaj u posljednjih 17 godina. Alarm je podignut na četvrti stupanj unutar samo 40 minuta od prve dojave, da bi tri i pol sata kasnije, u 18:22 po lokalnom vremenu, bio eskaliran na najvišu razinu.
| Foto: Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Prema izvještajima lokalnih medija, situaciju na terenu dodatno kompliciraju eksplozije koje odjekuju iz unutrašnjosti zgrada. Vatrogasci se također suočavaju s problemima pri gašenju jer njihova crijeva teško dosežu više katove zahvaćenog objekta.
| Foto: Tyrone Siu
Ministar sigurnosti Tang Ping-keung potvrdio je kako je aktiviran Centar za hitno praćenje i podršku kako bi se koordinirale sve aktivnosti i upravljalo posljedicama požara. U međuvremenu, policija je otvorila posebnu telefonsku liniju za građane koji traže informacije o mogućim žrtvama, a dostupna je na broju +852 1878 999.
| Foto: Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto My News
Foto My News
Foto My News
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu