VATRENI UŽAS

Cigareta zapalila 7 nebodera u Hong Kongu?! 55 mrtvih i puno nestalih. Scene su stravične!

U ogromnom požaru koji i dalje gori u hongkonškom stambenom kompleksu poginulo je najmanje 55 osoba, gotovo 300 se vode kao nestale, a uzrok je možda "krajnji nemar" građevinske tvrtke koja je koristila nesigurne materijale, rekla je policija u četvrtak.
Flames engulf bamboo scaffolding across multiple buildings at Wang Fuk Court housing estate, in Tai Po
Više od 24 sata otkako je požar izbio, vatrogascima je još uvijek teško doprijeti do stanovnika koji su možda zarobljeni na gornjim katovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima | Foto: TYRONE SIU/REUTERS
