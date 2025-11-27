Cigareta zapalila 7 nebodera u Hong Kongu?! 55 mrtvih i puno nestalih. Scene su stravične!

U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka. | Foto: Tyrone Siu