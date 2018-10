Cigarete od iduće godine ipak poskupljuju i to za - dvije kune

Ministar financija Zdravko Marić najavio je u četvrtak u Dubrovniku da će cigarete od iduće godine poskupjeti dvije kune i to kao posljedica povećanja trošarina. Manje je to od prijedloga ministra zdravlja Milana Kujundžića da cigarete poskupe 50 posto.

- Mogu najaviti uredbu kojom će se posebno regulirati posebni porez i trošarine na cigarete - rekao je Marić, koji u Dubrovniku sudjeluje na HBOR-ovoj konferenciji o poticanju izvoza, dodajući kako su prema europskoj metodologiji naše trošarine na duhanske proizvode pale ispod minimalne razine.

- Doći će do određene korekcije, ali naša je korekcija puno manja nego li one koje smo čuli da dolaze iz nekih drugih resora. Naš je prijedlog - do kraja godine porast prosječne cijene kutije cigareta do dvije kune - rekao je Marić.

Kujundžić: Treba pronaći realno rješenje

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je, sudjelujući na 121. Kongresu poslodavaca u zdravstvu u Šibeniku, kako treba pronaći realno rješenje u prijedlogu da se za 50 posto povećaju cijene cigareta i alkoholnih pića te dio novca preusmjeri u zdravstveni sustav.

- Sa zdravstvenog aspekta priželjkujem osjetno povećanja cijene cigareta i alkohola kako djeca ne bi pušila i pila, a ministar financija se pribojava tog povećanja, da ćemo izgubiti sa švercom cigareta i ugroziti industriju u Hrvatskoj. Treba tražiti rješenja u okviru mogućega - izjavio je Kujundžić.

Upitan razmišlja li o nastojanjima da se smanji pušenje u Hrvatskoj, kroz izmjene Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda te potpunu zabranu pušenja u javim prostorima, rekao je kako je otvoren da se o tome počne ozbiljno razgovarati.

'Ako država ispoštuje svoje obveze prema zdravstvu, dug će biti anuliran'

Govoreći o financijskom poslovanju zdravstva, rekao je kako su prošlu godinu završili sa 7,7 milijardi kuna ukupnog duga, čime je dug bio smanjen.

Mjesečni deficit u bolnicama od 100 milijuna kuna

- No sada, nažalost, s uključivanjem novih lijekova i novih tehnologija te s podizanjem plaća prema Kolektivnom ugovoru imamo na mjesečnoj razini deficit u u bolnicama od 100 milijuna kuna. Ako država uspije ispoštivati svoje obveze prema zdravstvu, onda bi dug bio anuliran, ali s obzirom na potrese s Uljaniku pribojavam se koliko će nam država po toj osnovi moći dati do kraja godine - rekao je Kujundžić.

Najavio da će novi zakon o zdravstvenom osiguranju biti upućen u javnu raspravu za desetak dana te svakako biti donesen do kraja godine, odnosno do proračuna za iduću godinu.

Na otvaranju kongresa ministar je rekao kako je primjenom projekta prioritetnih liste čekanja u prvih devet mjeseci ove godine pregledano oko 15 tisuća najtežih bolesnika, a 91 posto ih je upućeno na prioritetnu dijagnostiku i liječenje.

Skoro uspostava hitne pomorske medicinske službe

Najavio je i skoru uspostavu hitne pomorske medicinske službe, za što će biti kupljeno šest brodica za hitni prijevoz i spašavanje na moru. Brodice će biti na Malom Lošinju Rabu, Zadru, Šibeniku, Supetru i Dubrovniku. Također je najavio i uspostavu hitne helikopterske službe, a uskoro bi trebao biti raspisan natječaj za nabavku helikoptera, što će se financirati s 35 milijuna kuna iz EU fondova.

Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković kazao je kako će se u zdravstveni sustav u 2018. sliti tri milijarde kuna iz državnog proračuna, a prema zakonima trebale bi 4,1 milijarda, što znači da će i ove godine biti uplaćeno 1,2 milijarde manje novca.

To stvara novi dug od 110 milijuna kuna mjesečno, a ukupni dug dosegao je 8,3 milijardi kuna od kojih je 3,7 dospjelog duga, dok su rokovi plaćanja u nekim su bolnicama i 900 dana. Stoga je, ističe Jurković, potrebna hitna procedura usvajanja novih zakona, a posebno zakona o zdravstvenom osiguranju.

Izrazio je nadu da će se ministarstva zdravstva, financija i gospodarstva usuglasiti oko povećanja cijena cigareta i alkoholnih pića za 50 posto i preusmjeriti ta sredstava za potrebe zdravstvenog sustava, kao što se predlaže u prijedlogu zakona zdravstvenom osiguranju, što je označio kao najefikasniju mjeru za smanjenje pušenja i konzumiranja alkohola.

Kad je riječ o prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji trebao biti izglasan u Saboru ovoga tjedna, Jurković je rekao kako nisu zadovoljni rješenjem po kojemu 25 posto ordinacija mora ostati pri domovima zdravlja, te da o broju tih ordinacija treba odlučivati lokalna samoprava.

Kongres poslodavaca u zdravstvu okupio je više od 400 sudionika, a prisustvuju joj i ministri zdravstva Slovenije Samo Fakin i Crne Gore Kenan Hrapović, koji će govoriti o sustavima zdravstva u svojim državama.