IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Održali smo sjednicu Užeg kabineta uoči sutrašnje sjednice na kojoj ćemo predstaviti 10. paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od globalnog rasta cijena energenata uslijed rata na Bliskom istoku. Stoga ćemo novim mjerama ponovno reagirati i ublažiti najnoviji rast cijena energenata na tržištu. Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva", objavio je premijer Andrej Plenković u nedjelju na X-u.

Nakon sastanka užeg kabineta Vlade oglasio se i ministar Ante Šušnjar.

- Očito svjedočimo velikim poremećajima na energetskom tržištu, pa možda i najvećoj krizi što se tiče cijena energenata, prije svega nafte i naftnih derivata. To je posljedica globalnih događanja, a ne stvari koje se događaju u Republici Hrvatskoj, rekao je ministar Ante Šušnjar nakon izvanrednog sastanka Vlade.

- Također smo razmotrili niz mjera koje ćemo poduzeti kako bismo ublažili te energetske šokove na svjetskim tržištima. Imamo određeni set mjera koji smo primjenjivali dosad i koje ćemo primijeniti i sutra, ali i ubuduće, ukoliko bude dolazilo do rasta cijena. Raspravljalo se i o nekim drugim stvarima koje su definirane europskim pravilima. O tome se raspravljalo i na Europskom vijeću, kako nas je premijer izvijestio, i to ostaje tema za buduće rasprave - rekao je.

'Čeka nas najveća kriza'

Što se tiče samih energenata i mjera koje su pred istekom, rekao je da će mjere za električnu energiju i plin produžiti. Tako da će za građane ostati iste cijene kao i do sada.

- Također, s obzirom na to da sutra istječe uredba o regulaciji naftnih derivata, bez mjera Vlade došlo bi do rasta cijena. Primjerice, za eurodizel oko 31 cent po litri, a za eurosuper oko 21 cent po litri. Međutim, donijet ćemo mjere koje će značajno ublažiti taj rast. Također će doći do rasta cijene plavog dizela, gdje, nažalost, imamo sužen manevarski prostor za intervenciju, pa smo prisiljeni ići na minimalnu premiju energetskih subjekata. Ipak, na stolu su i kompenzacijske mjere kako bismo pomogli korisnicima tih energenata, primarno poljoprivrednicima i ribarima - rekao je.

Nastavit će, kako je rekao, pratiti kretanja na svjetskom tržištu.

- Nažalost, nemamo poluge za utjecaj na cijene energenata na svjetskim burzama, ali imamo mjere u domeni nacionalnih intervencija koje ćemo i dalje primjenjivati kako bismo ublažili cjenovne šokove za građane i gospodarstvo. Ne možemo točno reći koliki bi bio rast cijena, ali sigurno neće biti onoliko velik kao bez mjera. Vlada će značajno intervenirati, uključujući smanjenje trošarina, kako bi ublažila cjenovni pritisak koji bi nastao u slučaju potpuno slobodnog formiranja cijena. Djelomično ćemo regulirati i premiju energetskih subjekata, ali pritom moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe - dodao je.

Objasnio je da će biti i mjera usmjerenih na sprječavanje takozvanog “benzinskog turizma”, odnosno dolaska stranih građana po gorivo, kako bi zaštitili interese Republike Hrvatske.

- Nećemo uvoditi diskriminaciju, ali ćemo zaštititi nacionalne interese. U ovim danima bilježimo povećan pritisak na benzinskim postajama u pograničnim područjima. Okolne zemlje imaju problema s opskrbom energenata, stoga nam je prioritet sigurnost opskrbe, koja u ovom trenutku nije upitna. Čak i u slučaju poremećaja, možemo stabilno funkcionirati dulje razdoblje, ali se nadamo smirivanju situacije - rekao je.

Razmatraju se, kako je rekao, i modeli poput fluktuirajućeg PDV-a te smanjenja trošarina, no to zahtijeva koordinaciju na europskoj razini. Mali distributeri dobit će određenu vrstu kompenzacije.

- Na određene energente u potpunosti ćemo se odreći trošarina. Plavi dizel već nema trošarina, ali ćemo smanjiti premiju energetskih subjekata kako bismo ublažili rast cijene. Ipak, treba biti svjestan da osnovica cijena raste na svjetskim burzama, što utječe i na cijene kod nas. Pred nama je vjerojatno najveća energetska kriza u povijesti, stoga je važno racionalno koristiti energiju. Pozivam građane da ne stvaraju zalihe i ne kupuju energente iracionalno, jer smo već zabilježili značajan rast potražnje, osobito za plavim dizelom - rekao je.

Vlada će, kako je objasnio, i dalje voditi računa da energenti budu priuštivi, osobito za poljoprivrednike i ribare, kroz niz mjera koje pripremamo.

- Proračun može dugo izdržati ove mjere jer je Republika Hrvatska fiskalno stabilna država s ozbiljnim kapacitetima. Na sastanku se nije raspravljalo o mogućnosti ograničenja vožnje službenih vozila - rekao je.