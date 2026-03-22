EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Dana 16. ožujka 2026. Nenad Marković iz Virovitice službeno je proglašen mrtvim iako je živ. Za ovu šokantnu situaciju saznao je tek tri dana kasnije, 19. ožujka, sasvim slučajno, kada je pokušao nadoplatiti bon za mobitel putem mobilne aplikacije. Transakcija nije prošla jer mu je kartica bila blokirana. Pokušao je i s drugom karticom, no bez uspjeha. Već sljedeći dan, 20. ožujka, odlučio je osobno provjeriti o čemu je riječ te je obišao dvije banke. U obje su mu rekli isto - njegovi računi blokirani su jer je u sustavu evidentiran kao preminula osoba.

Nenad Marković iz Podgorja kraj Virovitice doživio je najneugodnije životno iskustno, naime proglašen je mrtvim

Kako doznaju 24sata, riječ je o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Općoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. ožujka preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena. No, prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama.

Prema dostupnim informacijama, ne radi se samo o administrativnoj pogrešci. Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio zaprimljen i liječen pod tuđim identitetom odnosno s OIB-om, zdravstvenim kartonom i medicinskom dokumentacijom Nenada Markovića iz Virovitice.

Uvidom u dokumentaciju, uključujući otpusno pismo, dodatno se potvrđuju sumnje u dubinu pogreške. Naime, u dokumentima preminulog nalazili su se podaci živog čovjeka.

Iz banke ga poslali u matični ured

U razgovoru za 24sata, Nenad Marković opisao je kako je tekao njegov susret sa sustavom nakon što mu je poručeno da je "mrtav".

- U banci su mi prvo rekli da odem u matični ured, pa sam pitao zašto tamo, postalo mi je sumnjivo. Onda su rekli da odem u FINA-u. Kad sam tamo došao i dao osobnu iskaznicu, rekli su mi: "Vi ste Nenad Marković, ali kod nas stoji da ste mrtvi" - kazao je Marković za 24sata.

Nakon toga otišao je u matični ured, gdje je doživio dodatni šok.

- Došao sam tamo i rekao im: "Došao sam da se 'oživim', mrtav sam. Potom mi je djelatnica rekla da dam osobnu. Provjerila je i rekla: 'Uf, pa stvarno jeste'.

Kako kaže, ubrzo je postalo jasno da je do pogreške došlo prilikom unosa podataka.

- Pitao sam tko je to unio. Djelatnica je pogledala papire i rekla 'Pa ja sam to unijela. Iz bolnice su poslali vaše podatke' - ispričao nam je nevjerojatnu situaciju.

Situacija je izuzetno ozbiljna kada se uzme u obzir da je drugi pacijent, koji je preminuo, prema svemu sudeći bio liječen pod njegovim identitetom.

- Posjetio sam njegovog brata koji mi je dao otpusno pismo iz virovitičke bolnice i u njemu jasno stoji da su ga zaprimili pod mojim podacima, od adrese, i liječili ga pod mojim zdravstvenim kartonom. U otpusnom pismu navedeni su svi lijekovi koje ja koristim, tako da je cijela anamneza moja, a ne od pokojnika - rekao je za 24sata Nenad Marković.

Dodaje i kako se radi o osobi mlađoj od njega.

- Ja imam 67 godina, a on je imao 59. U matičnom uredu je zavladala panika nakon što je otkriveno što se dogodilo. Tražili su od bolnice očitovanje i stvarne podatke o preminulom kako bi mogli ispraviti grešku. U petak ujutro sam saznao da sam 'mrtav', a tek od subote mi je OIB ponovno bio u funkciji - kaže nam.

'Ispada smiješno, ali meni nije'

Cijela situacija itekako ga je potresla.

- Nije mi bilo svejedno. U FINA-i su me pitali jesam li ja Nenad Marković, a ljudi iza mene su se smijali. Ispada smiješno, ali nije - naglašava Marković.

Ističe i kako ga je bolnica kontaktirala tek nakon što je slučaj počeo izlaziti na vidjelo.

- U petak me nazvala gospođa iz bolnice da razgovaramo o mojim bolestima. Zvali su me tek kad je matični ured počeo istraživati tko je pogriješio - govori nam.

Zbog ovog propusta Nenad Marković privremeno je ostao bez pristupa bankovnim računima, a njegovi dokumenti postali su nevažeći čime je izgubio pravni identitet.

Razgovarali smo i s Predragom Markovićem, bratom preminulog Nenada koji je u šoku zbog nagle bratove smrti i činjenice da su i krivog čovjeka proglasili mrtvim umjesto njegovog brata. U razgovoru za 24sata rekao je da je za to doznao u petak.

- Dobio sam otpusno pismo u Pogrebnom poduzeću Liri, pogledao sam i vidio da to nisu podaci mog brata. U međuvremenu me zvala patologija iz OB Virovitica. Pitali su me imam li otpusno pismo i osobnu pokojnika. Zvali su me da dođem, to je bilo u petak. Kad sam došao pitao sam patologinju kako je to moguće, rekla je da je pogreška. Ja ne znam tko je pogriješio. Ne mogu reći jesu li ga krivo liječili. Brat prije nikad nije bio bolestan. Njemu je naglo pozlilo, odveo sam ga na hitnu i odmah su intervenirali. Rekli su da je preminuo od srca i sepse. Ogromna je tuga, mama mi je bolesna, ima karcinom, brat i ja smo se bojali da ona ne umre, a sad mi je naglo brat umro. Žao mi je i gospodina koji je došao kod mene, a kojeg su proglasili zabunom preminulim. Sad još u ovoj žalosti imam problema i s tim da moram po novo otpusno pismo, ovoga puta pravo - rekao nam je potreseni Predrag Marković.

O cijelom slučaju poslali smo upit Opća bolnica Virovitica, tražeći odgovore na ključna pitanja: kako je moguće da dođe do ovakve zamjene identiteta, tko je zakazao u procesu zaprimanja pacijenata, je li preminuli pacijent doista liječen pod tuđim identitetom, je li zbog toga moglo doći do pogrešnog liječenja, tko snosi odgovornost te koje će se mjere poduzeti kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija. Također smo pitali je li o svemu obaviješteno Ministarstvo zdravstva i druge nadležne institucije.

Ravnatelj bolnice za 24sata: Naložit ću istragu

Kontaktirali smo i ravnatelja bolnice Dinka Blaževića, koji nam je kratko rekao da mu je to prvi glas o ovom slučaju i da je u petak dio dana bio odsutan iz bolnice.

- Danas ne možete dobiti odgovor jer je nedjelja. Ne mogu kontaktirati liječnike, to je nemoguće, ne znam gdje su. Nije im dostupan bolnički informatički sustav. Molim za razumijevanje, iznenadili ste me, ovo mi je prvi glas - rekao je ravnatelj Blažević za 24sata.

Dodao je i kako će se slučaj tek istražiti.

- Čudno je da za ovo doznajem od vas. Evidentno je da se radi o ljudskoj pogrešci i moramo provesti istragu. Ja ću ujutro, nakon kolegija, dati nadležnim službama da utvrde što se dogodilo i dati vam potom službeni odgovor - kazao nam je u kratkom telefonskom razgovoru Blažević.

Slučaj iz Virovitice otvara ozbiljna pitanja o funkcioniranju sustava, sigurnosti osobnih podataka i procedurama u zdravstvenim ustanovama. Kako je moguće da jedinstveni identifikator poput OIB-a ne spriječi ovakvu zamjenu identiteta i kakve sve posljedice takva pogreška može imati, to su pitanja na koja čekamo odgovore.