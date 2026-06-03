Cijela država pod alarmom, šaljite svoje slike nevremena

Oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom čeka nas u srijedu, a na Jadranu i uz njega lokalno su moguća grmljavinska nevremena i obilne oborine. Ujutro su na istoku i jugu moguća kraća sunčana razdoblja, a navečer i u noći sa zapada slijedi postupno razvedravanje. Meteoalarmi na snazi su za cijelu Hrvatsku. Narančasti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi je za riječku i splitsku regiju. Iz DHMZ-a upozoravaju da su moguća snažna nevremena koja mogu prouzročiti znatnu štetu, oštetiti imovinu i rušiti stabla. Moguće su i lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra te tuča, kao i poteškoće u prometu i prekidi aktivnosti na otvorenom. Žuta upozorenja zbog grmljavinskog nevremena izdana su za osječku, kninsku i dubrovačku regiju. Osim toga, upozorenja zbog mjestimice obilne kiše na snazi su za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju. Problema bi mogao stvarati i jak vjetar pa su upozorenja izdana za cijelu obalu te za riječku, splitsku i dubrovačku regiju.

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