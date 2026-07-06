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VIDEO Kuba ostala bez struje!

Piše HINA,
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VIDEO Kuba ostala bez struje!
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Foto: Reuters
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Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža raspala se u ponedjeljak u podne, priopćio je operator mreže, ostavivši oko deset milijuna ljudi na tom karipskom otoku bez električne energije

Operator mreže UNE objavio je da istražuje uzrok potpunog prekida opskrbe u cijeloj zemlji. Kuba već mjesecima trpi višesatne, a odnedavno i višednevne prekide u opskrbi strujom, što je djelomično povezano sa zastarjelom mrežom i naftnom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Države, a koja je prekinula opskrbu otoka gorivom.

Nestanak struje u cijeloj zemlji nova je loša vijest za Kubance, već iscrpljene restrikcijama koje mnogima onemogućuju rad ili spavanje na ljetnoj vrućini.

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Kuba bez struje VIDEO
Kuba bez struje | Video: 24sata/Reuters

Kuba teško održava opskrbu električnom energijom tijekom višegodišnje ekonomske krize, no vlada pod vodstvom Komunističke partije ušla je u dosad nezapamćeno razdoblje pod povećanim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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Gotovo dvije trećine zemlje već je bilo bez struje u trenutku kada se mreža u ponedjeljak raspala.

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