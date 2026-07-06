Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža raspala se u ponedjeljak u podne, priopćio je operator mreže, ostavivši oko deset milijuna ljudi na tom karipskom otoku bez električne energije
VIDEO Kuba ostala bez struje!
Operator mreže UNE objavio je da istražuje uzrok potpunog prekida opskrbe u cijeloj zemlji. Kuba već mjesecima trpi višesatne, a odnedavno i višednevne prekide u opskrbi strujom, što je djelomično povezano sa zastarjelom mrežom i naftnom blokadom koju su nametnule Sjedinjene Države, a koja je prekinula opskrbu otoka gorivom.
Nestanak struje u cijeloj zemlji nova je loša vijest za Kubance, već iscrpljene restrikcijama koje mnogima onemogućuju rad ili spavanje na ljetnoj vrućini.
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Kuba teško održava opskrbu električnom energijom tijekom višegodišnje ekonomske krize, no vlada pod vodstvom Komunističke partije ušla je u dosad nezapamćeno razdoblje pod povećanim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Gotovo dvije trećine zemlje već je bilo bez struje u trenutku kada se mreža u ponedjeljak raspala.
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