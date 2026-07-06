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KINESKI HQ-9

Srbi sada žele kineske ubojice aviona. Klasan: S tim sustavom imat će najjaču obranu ovdje

Piše Filip Sulimanec,
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Srbi sada žele kineske ubojice aviona. Klasan: S tim sustavom imat će najjaču obranu ovdje
Foto: Wikimedia Commons
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Srbija će s tim sustavom imati višeslojnu protuzračnu obranu kakvu nema nitko u regiji. Već su nabavili HQ-22 i HQ-17, govori nam umirovljeni brigadir HV-a i stručnjak za raketne sustave Vilko Klasan

Srbija ozbiljno razmatra nabavu kineskog sustava protuzračne obrane dugog dometa HQ-9 dometa od oko 250 kilometara. Time bi Srbija postala prva europska država s jednim od najmodernijih kineskih protuzračnih sustava. 

Dugački domet sustava HQ-9 omogućuje mu stvaranje opsežne zone zabrane pristupa i uskraćivanja područja od koje neprijateljski zrakoplovi moraju ostati podalje kako ne bi ušli u domet zahvata raketa. 

Ovo je osobito značajno jer su potporni zrakoplovi, poput letećih radarskih sustava (AEW&C) i zračnih tankera, multiplikatori borbene moći, a mogu biti ciljani uz visoku vjerojatnost uništenja na udaljenostima blizu maksimalnog dometa sustava.

Ako su prisiljeni djelovati stotinama kilometara dalje, prijateljski lovci dobivaju slabiju radarsku pokrivenost, imaju smanjenu izdržljivost u zraku i djeluju uz smanjenu situacijsku svijest. 

Budući da su moderne mreže protuzračne obrane izgrađene od više slojeva, moćan sustav dugog dometa time jača učinkovitost svakog drugog sloja smanjujući broj prijetnji koje do njih dolaze. Senzori sustava HQ-9 znatno su moćniji od onih na drugim sustavima u srpskoj službi, poput HQ-22, što sustavima više razine omogućuje da povećaju učinkovitost onih na nižim razinama.

Zapadni analitičari dugo su smatrali da je riječ o sustavu nastalom na temelju ruskog S-300PMU, koji je Kina nabavila početkom devedesetih godina, međutim suvremena istraživanja pokazuju da HQ-9 predstavlja kombinaciju domaćih kineskih tehnologija uz određene tehnološke utjecaje ruskih i zapadnih rješenja, posebice u području radarske tehnologije.

Prema dostupnim informacijama, osnovne karakteristike modernijih inačica HQ-9 uključuju domet presretanja zračnih ciljeva između približno 200 i 250 kilometara te maksimalnu visinu presretanja do oko 50 kilometara. Uz to, poznato je da projektili ispaljeni iz HQ-9 dosežu brzinu veću od četiri maha, a mogu djelovati protiv borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, krstarećih projektila i taktičkih balističkih projektila.

Umirovljeni brigadir HV-a i stručnjak za raketne sustave Vilko Klasan govori nam da se radi o ozbiljnoj tehnologiji.

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 - To je dobar sustav. Srbi su za razliku od nas iz doba Jugoslavije očuvali i stručni kadar za protuzračnu obranu i oružje za PZO. Iz doba SFRJ imaju Nevu S-125 koju su nekoliko puta modernizirali. Oni slijede svoju logiku, a ovaj HQ-9 će štititi Beograd kao glavno vojno, političko i gospodarsko središte. Srbija će s tim sustavom imati višeslojnu protuzračnu obranu kakvu nema nitko u regiji. Već su nabavili HQ-22 i HQ-17. Time dobivaju integriranu protuzračnu obranu, HQ-17 štiti od dronova i raketa neposredno iznad položaja, HQ-22 ili FK-3 kako je još poznat štiti gradove, a HQ-9 je strateško odvraćanje neprijatelja na velikim daljinama. Za protubalističku zaštitu bitna je činjenica da HQ-9 ima domet do 50 kilometara u visinu. Temeljni dizajn tog sustava je ruski S-300, s kineskim nadogradnjama. S-300 može gađati do šest ciljeva kao i HQ-9 i FK-3. S obzirom na to da su već nabavljali kineske sustave, ovaj izbor ima smisla jer će kadar učiti na poznatom sustavu i lakše ga spojiti u višeslojnu protuzračnu obranu. Kinezi imaju uvezane te sustave i to će samo prenijeti Srbiji jer je protok podataka jako bitan  - rekao nam je Klasan.

Posebno naglašava da Srbija kod ovakvih akvizicija traži i prijenos tehnologije i obuku.

 - Prošlo je ispod radara da Vučić želi školsko-borbeni i borbeni zrakoplov. Spominje se J-10 koji je srušio indijski Rafale u Pakistansko-indijskom ratu 2025. Već su nabavili i kineske dronove i izgleda da za Kinu postaju odskočna daska na Balkanu, pogotovo za Put svile. Treba uzeti u obzir da se vrlo vjerojatno događa razmjena tehnologije između Kine i Srbije. Vučić tu sjedi na četiri stolice, od zapada kupuje Rafale, od Rusije PZO sustave Pancir, od Kineza sve ovo, a od Izraela dronove i PULS VBR-ove. Izrael gradi i tvornicu dronova u Srbiji - objašnjava Klasan. 

Dodaje da je srpska protuzračna obrana nemjerljivo jača od Hrvatske i nije mu jasno što se čeka.

 - Mark Rutte je prije dvije godine rekao da prioritet treba biti protuzračna obrana. Što mi onda kao NATO članica čekamo. I EU je kao prioritet označila PZO. Tko je nama strateški partner, ne može politika voditi vojnu nabavu. Treba nam protuzračna, proturaketna i protudronska obrana. Vidite što se događa po svijetu - jasan je Klasan. Dodaje kako je jedna od mana HQ-9 manjak borbenog iskustva i testiranja u ratovima.

 - To mu je jedan od manjka. Kinezi kažu da je korišten u ratu Indije i Pakistana. Kineski radari su korišteni i u Iranskom ratu 2026. Smatram da su Srbi dobro odlučili s tim sustavom i ja bih ga uzeo. Nama bi dobro došao južnokorejski M-SAM Block II ili kako ga Korejci zovu Cheongung-II. Meni se taj sustav sviđa iz jednog pragmatičnog razloga: Korejci su ga razvijali kako bi odvratili Kinu i kinesko oružje koje se prodaje Srbiji. I zaljevske države su ga nabavile iako imaju pristup Patriotu i THAAD-u. Ako uz te američke sustave uzimaju i taj korejski, znači da se radi o dobroj kvaliteti. On od 30 balističkih raketa skida njih 29. To je i protuzračni i proturaketni sustav u jednom, a upravo to nam treba - zaključio je Klasan.

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