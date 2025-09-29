Obavijesti

STIGLA JESEN

Cijela obala pod meteoalarmom zbog jakih udara bure: Past će kiša, a padaju i temperature...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Cijela obala pod meteoalarmom zbog jakih udara bure: Past će kiša, a padaju i temperature...
Šibenik: Obilne kiše prouzro?ile probleme u gradu i prometu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Upravo zbog jakih udara bure na obali vrijede posebna upozorenja

Početak novog tjedna donosi promjenjive vremenske prilike. U ponedjeljak, 29. rujna, u unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu biti pretežno vedro. Ipak, povremeno će biti više oblaka pa je mjestimice moguća slaba kiša ili pokoji pljusak - u prvom dijelu dana uglavnom na istoku zemlje, a kasnije i u zapadnim predjelima, izvijestili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena, lokalno i jaka bura, a poslijepodne i sjeverozapadnjak. Upravo zbog jakih udara bure na obali vrijede posebna upozorenja.

Foto: DHMZ

Hrvatski autoklub izvijestio je o ograničenjima u prometu: na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle te vozila s kamp prikolicama.

Na snazi je i meteoalarm za cijelu jadransku obalu. Meteorolozi upozoravaju kako su zbog pojačane bure uvjeti potencijalno opasni.

- Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navode meteorolozi DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 14 do 19 °C u unutrašnjosti, dok će se na Jadranu zadržati između 20 i 25 °C.

U utorak slijedi nova promjena vremena - u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje se promjenljivo i pretežno oblačno, uz mjestimičnu kišu. U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Vjetar na kopnu će oslabjeti, a na obali će ujutro još ponegdje puhati umjerena bura, potom sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bit će od 5 do 10 °C, na Jadranu između 13 i 17 °C, a dnevne od 13 do 17 °C, dok će se na moru zadržati između 20 i 24 °C.

Foto: DHMZ

