FOTO Josipa Rimac na suđenju u Zagrebu! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...

Nekada prepoznata kao jedno od najmlađih i najambicioznijih lica HDZ-a, Rimac je nakon brojnih afera postala simbol pada političke zvijezde pod teretom korupcijskih afera...
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Josipi Pleslić ex Rimac u predmetu 'Sport i glazba'. Uz nju je prvobitno optuženo 26 ljudi, od kojih se polovica nagodila s Uskokom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Josipi Pleslić ex Rimac u predmetu 'Sport i glazba'. Uz nju je prvobitno optuženo 26 ljudi, od kojih se polovica nagodila s Uskokom. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Josipi Pleslić ex Rimac u predmetu 'Sport i glazba'. Uz nju je prvobitno optuženo 26 ljudi, od kojih se polovica nagodila s Uskokom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pleslić se tereti za više od 30 kaznenih djela, a ona je navodno odbila nagodbu s tužiteljstvom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uz to, u ponedjeljak je Uskok izvijestio da su nakon šest godina otključali mobitel Ružice Njavro, bivše tajnice u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, koja je u svibnju 2020. godine privedena u velikoj akciji USKOK-a. U istoj akciji privedeni su i Josipa Rimac te Ana Mandac, nekadašnja pomoćnica ministra Darka Horvata.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Josipa Rimac, bivša gradonačelnica Knina i dugogodišnja članica HDZ-a, u politiku je ušla vrlo mlada i 2005. postala najmlađa gradonačelnica u Hrvatskoj. Brzo je stekla status jedne od najistaknutijih političarki svoje generacije, a prije točno deset godina prisegnula je u Hrvatskom saboru kao zastupnica.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Kasnije je obnašala visoke funkcije u državnoj upravi, među ostalim i kao državna tajnica u Ministarstvu uprave. No njezinu karijeru obilježile su afere – najpoznatija je afera Vjetroelektrane, zbog koje je 2020. uhićena pod sumnjom za trgovanje utjecajem, primanje mita i pogodovanje investitorima. Nakon toga izbačena je iz HDZ-a i izgubila sve političke funkcije.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Nino strmotić/PIXSELL
Foto Davor Višnjić(PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Ivo Čagalj/Pixsell - ilustrativna fotografija
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto PIXSELL / Patrik Macek / Davorin Visnjic
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Patrik Macek/Pixsell
Foto Patrik Macek/Pixsell
Foto Patrik Macek/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
Foto Marko Lukunić/PIXSELL/
Foto Boris Ščitar/PIXSELL
Foto Patrik Macek/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Željko Lukunić/PIXSELL/N1 Screenshot
Foto Duško Jaramaz/PIXSELL, Zaklada Ana Rukavina
Foto Patrik Macek/Pixsell
Foto Davor Višnjić/PIXSELL
Foto Boris Ščitar/PIXSELL
Foto Marko Prpić/PIXSELL/HNK Gorica
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Fenix-Magazin.de
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Foto 24sata
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Duško Jaramaz/Pixsell
Foto Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
Foto Boris Ščitar/Pixsell
Foto Hrvoje Jelavić/Pixsell
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Patrik Macek/PIXSELL / ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA