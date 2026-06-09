Obavijesti

Galerija

Komentari 31
'SPORT I GLAZBA'

FOTO Josipa Rimac na suđenju u Zagrebu! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...

Nekada prepoznata kao jedno od najmlađih i najambicioznijih lica HDZ-a, Rimac je nakon brojnih afera postala simbol pada političke zvijezde pod teretom korupcijskih afera...
Zagreb: Započelo prvo suđenje Josip Plešlić ex Rimac
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Josipi Pleslić ex Rimac u predmetu 'Sport i glazba'. Uz nju je prvobitno optuženo 26 ljudi, od kojih se polovica nagodila s Uskokom. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/108
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje Josipi Pleslić ex Rimac u predmetu 'Sport i glazba'. Uz nju je prvobitno optuženo 26 ljudi, od kojih se polovica nagodila s Uskokom. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 31

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026