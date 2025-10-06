Cijela zavrzlama slučaja 'Kulta Plave Kamenice': Javila se i urednica, moguća i arbitraža?!

Mario Mandarić, bivši chef i suvlasnik zagrebačkog restorana Noel u nedjelju je objavio na društvenim mrežama kako je postao vlasnik registriranih žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica".

- Kao što sam već rekao nekim vašim kolegama, moj motiv za to da zaštitim žig i ime Kult plave kamenice i Plava kamenica nije vezan s negativnom kritikom koju sam dobio za svoju kuhinju na tom portalu. Cilj je bio pokazati poslovnu nesposobnost Davora Butkovića koji godinama ocjenjuje poslovnost restorana, a sam nije zaštitio vlastiti projekt i posao. Zasad sam ostvario taj cilj i u ovom trenutku ne razmišljam o tome što ću s tim žigovima dalje - rekao je kuhar za 24sata.

Mandarić je na Facebooku napisao kako daje besplatno na korištenje svoje žigove nekome tko ima dobru ideju za koristiti ih.

- Da napomenem, žigove je moguće i u potpunosti otkupiti od mene. Sve što trebate je priložiti dokaz da niste jedan od najvećih poreznih dužnika u Zagrebu i da državi ne dugujete 196.000 eura poreza - naveo je kuhar aludirajući na Butkovićev dug zbog kojeg se našao na listi dužnika.

O cijelom se slučaju sada oglasila i urednica portala "Kult Plave Kamenice" Sanja Simić.

- Situacija je ovakva... Mi već deset godina izlazimo pod ovim imenom, to je naš identitet, a gospodin Mandarić je registrirao taj žig tek nedavno u lošoj vjeri. Uzurpirao je zapravo taj identitet. Zaštitio je žig koristeći činjenicu da to ime formalno nije bilo zaštićeno. Sve drugo je tehničko-pravno pitanje kojim se sada bave naše odvjetnici, a mi i dalje radimo normalno - rekla je za Dnevnik.hr.

Moguća arbitraža

Portal Netokracija.com raspisao se o pravnom aspektu ovog slučaja.

- Iako je zaveden u registru Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH kao vlasnik registriranih žigova Kult Plave Kamenice i Plava Kamenica, hrvatskom chefu to ne daje automatski pravo vlasništva nad web domenom plavakamenica.hr - napisali su i dodali kako im je to potvrdio i CARNET.

- Posjedovanje žiga ne predstavlja isključivo pravo na registraciju određenog naziva .hr domene. Ako je određeni naziv domene već registriran od strane treće osobe, a određeni subjekt smatra da se time krši njegovo pravo, može pokrenuti arbitražni postupak - stoji u obrazloženju.

A što ako i bude arbitražnog postupka? Moraju se ispuniti tri uvjeta.

- Prvi je ime domene, ono mora biti isto ili “zbunjujuće slično” onom za koji ima zaštićeno ime ili znak. Drugi uvjet je dokazati da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva, a treći da ju je registrirao “suprotno načelu savjesnosti i poštenja” - piše. O takvom bi sporu odlučivali arbitri, odnosno jedan kojeg bi Povjerenstvo za upravljanje .hr domenom imenovalo za ovaj slučaj i odluka bi morala biti donesena u roku od 60 dana.