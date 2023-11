Cijeli Jadran pod alarmom: Nedjelja će biti vjetrovita i kišna, moguće su pijavice i tuča

U nedjelju će u Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno s kišom, s izraženijim pljuskovima i grmljavinom, posebice na Jadranu i predjelima uz njega gdje će lokalno biti i obilnije oborine, glasi prognoza DHMZ-a.

Foto: Screenshot/DHMZ

Od sredine dana sa zapada postupan prestanak oborina i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju i na Jadranu i olujan, a u početku i jugo.

Navečer će vjetar posvuda slabjeti. Najniža temperatura na kopnu od 8 do 13, na Jadranu između 13 i 18 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 17 do 22 °C, u gorju malo niža.

Zbog izrazito jakog, ponegdje olujnog juga, za cijeli je Jadran upaljen narančasti meteoalarm koji upućuje na opasno vrijeme.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova prognoza vremena, za nedjelju i nadolazeće dane.

- U noći na nedjelju slijedi novo jače naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom, najprije na sjeverni Jadran i gorske krajeve. Mjestimice će biti i obilne kiše, pa su moguće i bujične poplave- prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo oblačno s kišom i grmljavinom, a ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će jak i olujan jugozapadni i južni vjetar pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 10 do 12 °C, na moru između 15 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 22 °C.

Na jugu Hrvatske temperatura će biti podjednaka, a vrijeme će biti umjereno i pretežno oblačno s kišom, uglavnom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će jak i olujan južni vjetar.

- U središnjoj Hrvatskoj u noći i u nedjelju prijepodne većinom oblačno s kišom, ponegdje moguća i obilnijim pljuskovima. Poslijepodne prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 12 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu temperatura će biti podjednaka. Uz promjenjivu naoblaku bit će kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar.

Nove oborine produljit će visoke vodostaje

Sa subote na nedjelju očekuje se još jedan val obilnijih kišnih oborina, posebice na slivu Save i Kupe, što će nakon današnjeg kratkotrajnog opadanja produžiti dugotrajnost visokih vodostaja tih rijeka, ali bez prijetnje za sustav obrane od poplava, izvijestile su Hrvatske vode.

Prema trenutno raspoloživim hidrološkim modelima i prognozama ipak se ne očekuju toliko ekstremne oborine te se dotoci rijeke Save iz Slovenije tijekom nedjelje očekuju na razini od 2200 do 2300 metara kubnih u sekundi, a dotok rijeke Kupe u Karlovcu na razini 800

To znači visoke vodostaje i Save i Kupe, ali još uvijek ne ekstremne niti previsoke za postojeći sustav obrane od poplava, kažu u Hrvatskim vodama.

Po važećim podacima vrh vodnog vala rijeke Save u Zagrebu dosegnuo je maksimalnu razinu od +384 cm (protok oko 2.200 m3/s) noćas u dva sata i od tada je u laganom opadanju. Na snazi su redovne mjere obrane od poplava za dionice vodomjera Zagreb, Rugvica, Prevlaka i Dubrovčak.

Jučer od 15 sati otvorena je ustava Prevlaka putem koji se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje čime se snižavaju vodostaji Save nizvodno od Zagreba.

Maksimalni protok Drave na izlazu iz Austrije jučer je iznosio 1800 m3/s, dok je trenutno 1350 m3/s, s trendom opadanja.

Protoci Drave na hidrocentralama u Sloveniji su trenutno između 1100 m³/s i 1600 m³/s, s trendom opadanja, dok je na ulazu u Hrvatsku protok u stagnaciji i iznosi oko 1500 m³/s .

Za sada nema prijetnji sustavu obrane

Jučer poslijepodne zabilježen je ubrzani porast vodostaja rijeke Mure pa je danas u 6,15 sati uspostavljeno pripremno stanje obrane od poplava a nadalje se očekuje stagnacija i opadanje vodostaja u Murskom Središću. Na vodomjernoj stanici Goričan neće se ostvariti uvjeti za proglašenje pripremnog stanja obrane od poplava.

Na rijeci Dravi nizvodno od ušća Mure je vodostaj u porastu, danas se očekuje proglašenje pripremnog stanja obrane od poplava prema vodostaju Drave u Botovu.

Zbog prestanka oborina na gornjem dijelu sliva Drave i Mure danas će doći do smirivanja vodostaja Drave i Mure. U noći sa subote na nedjelju je na gornjem dijelu sliva Drave i Mure prognozirana nova oborina koja će uzrokovati ponovni porast protoka. Ovisno o količini novih oborina moguć je novi lagani porast vodostaja rijeke Drave i Mure u narednim danima.

Vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu ostvarili su vodostaje blizu +500 cm, što je 2 metra niže od razine za uspostavu redovnih mjera obrane od poplava na karlovačkom području. Sutra se očekuje dodatni porast vodostaja Kupe na karlovačkom području, ali prema trenutnoj prognozi vodostaji bi trebali ostati ispod razine za uvođenje redovnih mjera obrane od poplava.

Vrijeme u novom tjednu i dalje promjenjivo

- Na kopnu u ponedjeljak i utorak djelomice sunčano i razmjerno toplo s kišom uglavnom u gorskim krajevima. U srijedu promjenjivo s češćom kišom, te uz malo nižu temperaturu zraka.

- Na Jadranu u prvoj polovini idućeg tjedna i dalje promjenjivo i nestabilno često s kišom, osobito u utorak i srijedu i u obliku pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar, koji će u srijedu okrenuti na sjeverozapadnjak- prognozirao je za HRT Dragojlović iz DHMZ-a.