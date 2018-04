'Cijeli Novi Zagreb je izgrađen na otetom crkvenom zemljištu'

Saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh i saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner gostovali su u nedjelju u emisiji TNT televizije N1 i pričali o prijedlogu GLAS-a za revizijom Vatikanskih ugovora.

Beus Richembergh smatra da do revizije mora doći jer se promijenio cijeli niz okolnosti.

- Hrvatska je, nažalost, slaba i siromašna zemlja suočena s mnogim socijalnim problemima. U vrijeme kada su sporazumi potpisivani udio javnog duga u BDP-u je bio oko 26-27 posto, a danas je više od 80 posto. S druge strane, kada govorimo o ugovoru u kojem je definirano dušobrižništvo u vojnim snagama i pozicioniranje Vojnog ordinarijata, u tom je trenutku pod uniformom bilo više od 300 tisuća ljudi, a sada je to skoro osam puta manje - kazao je te podsjetio kako su i u samoj crkvi 90-ih godina govorili da koncept vjeronauka u školama nije dobar jer će vjernici izgubiti privrženost crkvi.

Reiner smatra kako to nije točno te da se danas puno bolje živi.

Kazao je kako nema razloga da se itko boji Katoličke crkve, a podsjetio je i da je nakon Drugog svjetskog rata enormna količina oteta crkvi kao i da je samo mala količina toga vraćena.

- Moramo znati da je cijeli Novi Zagreb izgrađen na otetom crkvenom zemljištu. Znate li koliko košta kvadrat građevinskog zemljišta u Zagrebu? Pa zamislite cijeli Novi Zagreb koji je Katoličkoj crkvi naprosto otet. Ne možemo se praviti kao da ne znamo za neke stvari i kao da one nisu postojale. S druge strane, u sferu civilnog društva koje se često glorificira i tvrdi da je jako razvidno za što se financira... Slažem se da neki dijelovi civilnog društva su vrlo transparentni, jasni i obavljaju vrlo korisne funkcije. No, u sferu civilnog društva ulaze od privatnih medija do kulturno-umjetničkih društava i manjina. Hoćemo li to onda ukinuti? Nisu stvari baš jasne i jednoznačne kako ih se pokušava objasniti samo zato da bi se prokazala Katolička crkva. Zato što nije jednostavno vratiti enormnu količinu zgrada, zemljišta i drugog, su na kraju Vatikanski ugovori dijelom sklopljeni - rekao je Reiner.