NAKON NAPADA NA IRAN

Cijene dizela skočile na najvišu razinu u posljednje dvije godine

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Cijene goriva katapultirao je na početku tjedna zastoj u tranzitu energenata kroz Hormuški tjesnac nakon subotnjeg američko-izraelskog napada na Iran

Admiral

Cijene dizela poskočile su u ponedjeljak za gotovo 20 posto, dosegnuvši najvišu razinu u dvije godine zbog poremećaja u tranzitu energenata s Bliskog istoka kroz Hormuški tjesnac. Dizel s niskim udjelom sumpora i rokom isporuke u ožujku stajao je jutros na otvaranju Intercontinental burze (ICE) 877,25 dolara po barelu i bio je skuplji za 17 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna.

Nakon podneva cijena mu je bila u plusu za 19,2 posto i iznosila je 897,5 dolara.

Cijene goriva katapultirao je na početku tjedna zastoj u tranzitu energenata kroz Hormuški tjesnac nakon subotnjeg američko-izraelskog napada na Iran. Teheran je uzvratio napadima na mete u Izraelu i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrain.

Iran zasada ne planira zatvarati Hormuški tjesnac, rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi u nedjelju u razgovoru za Al Jazeeru. No, brodari su zaustavili isporuke zbog izvješća o oštećenju nekoliko tankera u regiji, a skupina osiguravatelja izvijestila je da od sredine tjedna više neće pokrivati ratni rizik.

Upravo će dizel u bliskoj budućnosti biti pod "najakutnijim fizičkim pritiskom", citira portal Oilprice.com riječi analitičarke specijalizirane tvrtke Kpler Amene Bakr, budući da je glavno gorivo za vojnu logistiku, stiže iz tek nekoliko regija i naftni je proizvod kojeg je najteže u kratkom roku zamijeniti pošiljkama iz drugih izvora, objašnjava.

Sukob će velikoj mjeri neposredno utjecati na cijene dizela jer ograničene kratkoročne alternative čine rizik za opskrbu dizelom još akutnijim od rizika za opskrbu sirovom naftom, mlaznim gorivom i ukapljenim prirodnim plinom. 

Neposredni utjecaj na opskrbu mlaznim gorivom i sirovom naftom bit će velik dok će utjecaj na opskrbu dizelom biti "jako velik", procjenjuju u specijaliziranoj tvrtki, iako je njegov udio u isporukama u tranzitu kroz Hormuški tjesnac najmanji, procjenjuju u Kpleru.

Kplerova analiza pokazala je da tjesnacem prolazi ukupno 10,3 posto globalne pomorske trgovine dizelom. Udio mlaznog goriva iznosi 19,4 posto a benzina i nafte 16 posto.

