'Cijene goriva idu dolje, Vlada donosi odluku u ponedjeljak'

Otvaranje Hormuškog tjesnaca je odlična vijest, vidjeli ste odmah reakcije na burzama. Ta je poruka dobra, a vidjet ćemo koliko će to trajati. Nadam se da će primirje ostati na snazi i u budućnosti, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je u petak posjetio Međimursku županiju.

Nazočio je otvorenju Heritage hotela Terbotz, projekta obitelji Jakopić vrijednog 4,9 milijuna eura, akon čega se sastao sa međimurskim županom Matijom Posavcem, a potom i prisustvovao potpisivanju sporazuma o financiranju dogradnje i opremanja depadanse Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, piše Večernji list.

- Vlada ima sjednicu zakazanu u ponedjeljak, tamo ćemo donijeti odluke i, prema procjenama, doći će do smanjenja cijena goriva. Ako se ova situacija nastavi, da Hormuški tjesnac ostane otvoren, to znači daljnje smanjenje cijene nafte i nastavak gospodarskog rasta - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na sindikalni prosvjed u Zagrebu koji će se održati u subotu. Poručio je da svi imaju pravo izraziti svoje stavove. Naglasio je pritom da su u proteklom razdoblju rasle plaće, mirovine, zaposlenost i BDP te naglasio kako Vlada nastoji podići kvalitetu života građana. Rast plaća, unatoč inflaciji, kaže premijer, veći je nego prije. No, dodao je i da u demokratskom društvu svatko ima pravo iznijeti kritiku. Plenković je također istaknuo da uvijek postoji prostor za napredak te da se Vlada trudi povećati standard, dok sindikati traže još veća primanja.

Plenković se osvrnuo i na moguću suradnju s Nezavisnom Platformom Sjever, no rekao je kako nije bilo razgovora o njihovu ulasku u parlamentarnu, odnosno vladajuću većinu.

- Tko god se želi priključiti s političke scene, mi ćemo to uzeti u obzir, ali to danas nije bila tema - rekao je.