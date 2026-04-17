Cijene nafte naglo pale nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca

Piše HINA,
Foto: Dado Ruvic

Olakšanje je tržištima nafte na kraju radnog tjedna donijelo iransko otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Cijene nafte potonule su u petak na međunarodnim tržištima ispod 87 dolara nakon što je Iran na primirje u Libanonu odgovorio potpunim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, signalizirajući moguću normalizaciju tranzita energenata.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 12,87 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 86,52 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 13,28 dolara i stajao je 81,41 dolar.

U skladu s primirjem u Libanonu svi komercijalni brodovi mogu sada slobodno prolaziti Hormuškim tjesnacem do kraja razdoblja primirja, objavio je iranski ministar Abas Arakči u petak na X-u, dodajući da će se Hormuzom prolaziti "koordiniranom rutom" koju je već naznačila iranska mornarica.

Američki predsjednik Donald Trump ubrzo je odgovorio na društvenoj mreži Truth Social, napisavši "IRAN JE UPRAVO OBJAVIO DA JE IRANSKI TJESNAC POTPUNO OTVOREN I SPREMAN ZA PROLAZ".

Početkom ožujka Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. 

Američko-iranski pregovori u Islamabadu prošlog vikenda trebali su dvotjedno primirje pretočiti u mirovni sporazum, ali nisu urodili plodom. 

Teheran je pregovore bio uvjetovao proširenjem dvotjednog primirja na sve frontove, uključujući Libanon. Izraelska vojska žestoko je pak napala Libanon, usmrtivši u samo jednom danu više od 300 ljudi. 

Trump je najavio pregovore Libanona i Izraela u Washingtonu i u četvrtak navečer objavio je da je postignut dogovor o primirju.

Izrael i Libanon pristali su "prekinuti neprijateljstva" od četvrtka navečer nešto prije ponoći, za početak na razdoblje od 10 dana, kako bi se omogućili mirovni pregovori, stoji u tekstu sporazuma koji je objavilo američko ministarstvo vanjskih poslova.    

"Izrael više neće bombardirati Libanon. SAD im to ZABRANJUJE. Dosta je bilo!!!", napisao je Trump u petak u objavi na društvenim medijima.

Američki i iranski pregovarači trebali bi se pak uskoro ponovo sastati. "Vidjet ćemo što će biti, ali mislim da smo jako blizu dogovoru s Iranom", rekao je američki predsjednik novinarima u četvrtak pred Bijelom kućom.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte u četvrtak bio skuplji za 23 centa i stajao je 104,79 dolara.

