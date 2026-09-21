Obavijesti

News

Komentari 11
ŠOK NA ŠOK PLUS+

Cijene goriva mijenjat će svaki dan? Stručnjaci: To znači više oscilacija i manje predvidljivosti

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
Cijene goriva mijenjat će svaki dan? Stručnjaci: To znači više oscilacija i manje predvidljivosti
Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Takvo određivanje cijena ima svoje dobre, i loše strane, kažu stručnjaci o ideji Vlade da se cijene goriva određuju na dnevnoj bazi

Od utorka nam je gorivo još skuplje - cijena dizela dosegnula je rekord od 1,91 eura po litri, i to uz Vladinu intervenciju. U narednih sedam dana dizel će, dakle, biti šest centi skuplji, benzin jedan cent, jer je njegova nova cijena 1,74 eura. Najviše, za deset centi, poskupljuje plavi dizel, čija je nova cijena euro i pol, UNP za spremnike sad košta 1,41 eura po kilogramu, a UNP za boce 1,99 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...
'SPORT I GLAZBA'

FOTO Josipa Rimac priznala sve! Ovako se nekadašnja 'kninska kraljica' mijenjala...

Josipa Pleslić ex Rimac priznala je korupciju u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora, te nezakonitog zapošljavanja
Od kuda će Josipa platiti državi 130.000 eura? Živi u luksuznom stanu, ali je službeno - sirotinja
IMA TEK POLA KUĆE

Od kuda će Josipa platiti državi 130.000 eura? Živi u luksuznom stanu, ali je službeno - sirotinja

Dugo je bila nezaposlena, a onda je ipak počela raditi u privatnim tvrtkama. Bivši muž je ostao vlasnik nezakonito dobivenih stanova u Kninu, sadašnji isto nema nekretnina. Luksuz je uvijek pokušala sakriti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026