Cijene goriva mijenjat će svaki dan? Stručnjaci: To znači više oscilacija i manje predvidljivosti

Od utorka nam je gorivo još skuplje - cijena dizela dosegnula je rekord od 1,91 eura po litri, i to uz Vladinu intervenciju. U narednih sedam dana dizel će, dakle, biti šest centi skuplji, benzin jedan cent, jer je njegova nova cijena 1,74 eura. Najviše, za deset centi, poskupljuje plavi dizel, čija je nova cijena euro i pol, UNP za spremnike sad košta 1,41 eura po kilogramu, a UNP za boce 1,99 eura.