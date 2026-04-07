Cijene nafte iznad 111 dolara, američko tržište pod pritiskom

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 81 cent višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 110,58 dolara. Na američkom tržištu barel je bio skuplji za 3,60 dolara i stajao je 116,01 dolar. Tržišta su u utorak sa zebnjom očekivala istek američkog roka Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump odredio je rok do nešto iza ponoći, zaprijetivši napadima na sve iranske mostove i elektrane.

Ulagače nije previše umirilo ni što je rok pomaknut za 24 sata.

Američke i izraelske snage napale su u utorak još žešće civilnu infrastrukturu u Iranu, a mete su im bile željeznički i cestovni mostovi, vojna luka i dalekovodi, izvijestili su iranski mediji.

Iran je u međuvremenu odbio američki prijedlog primirja, koji mu je dostavljen preko posrednika Pakistana, rekavši da rat mora završiti. Sankcije Iranu moraju biti ukinute, a šteta mora biti nadoknađena.

Sustav tranzita kroz Hormuški tjesnac neće se vratiti na staro, upozorio je Teheran.

Tranzit kroz Hormuz zabranjen je brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima, a ostali prolaze u koordinaciji s iranskom mornaricom. Teheran namjerava uspostaviti novi okvir za prolaz brodova zajedno s Omanom, rekao je nedavno iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči.

U utorak je cijena barela u terminskim ugovorima na američkom tržištu bila viša nego u Londonu. Na američkom fizičkom tržištu barel je dosegnuo najvišu razinu otkada se prate podaci, odražavajući grozničavu utrku rafinerija u Europi i Aziji za zamjenom za bliskoistočnu naftu.

Američko ministarstvo energetike plasiralo je pak prošli tjedan na tržište oko 1,5 milijuna barela nafte iz rezervi, prema podacima ministarstva energetike, kako bi ublažilo tijesnu opskrbu i ograničilo skok cijena. Preostalih ukupno 172 milijuna barela bit će otpušteno u iduća četiri mjeseca.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) planiraju na tržište plasirati ukupno nešto više 400 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda.

Skupina od osam članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika najavila je pak dodatnih 206 tisuća barela nafte u svibnju, ali ta će odluka za Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Saudijsku Arabiju, biti, više-manje, tek 'mrtvo slovo na papiru'.

Iračka nafta krenula je pak kroz Hormuz, uz poruku državne tvrtke proizvođačima da dostave plan utovara.

Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazali su da je barel košarice nafte njegovih članica u ponedjeljak bio skuplji za 2,86 dolara i stajao je 123,87 dolara.