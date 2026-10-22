Cijene nafte opet porasle

Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 111 dolara, uz prijetnju saudijskoj naftnoj infrastrukturi i napade na brodove u blizini Hormuškog tjesnaca. U Londonu se barelom u referentnim terminskim ugovorima poslijepodne trgovalo po 2,49 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 111,31 dolar. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,10 dolara i stajao je 98,25 dolara.

Trgovce je u četvrtak uznemirilo zaoštravanje napetosti na Bliskom istoku.

Iranska revolucionarna garda objavila je da je ispalila projektile na četiri broda koji su u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva prebacivali naftu na druga plovila, kršeći odredbe, Još tri broda koja su kršila odredbe udarila su u mine zapadno od Hormuza, dodali su.

Eksplozije su pak odjeknule u iranskom gradu Siriku, izvijestili su iranski mediji u srijedu, navodeći da su priroda i porijeklo eksplozija nepoznati.

Dan ranije jemenski pokret Ansar Allah pogodio je nekoliko ciljeva u Saudijskoj Arabiji. U napadu na civilnu zračnu luku u Dammamu poginula je najmanje jedna osoba, a osam ih je ozlijeđeno.

Saudijsko ministarstvo energije objavilo je pak u srijedu da je dvoje ljudi poginulo u neuspjelom napadu dronova na naftno polje Saudi Aramca Shaybah, prema izvješću saudijske novinske agencije. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je presrela i uništila sedam dronova, ne navodeći pojedinosti o žrtvama ni o šteti.

Glasnogovornik oružanih snaga jemenskog pokreta Yahya Saree opovrgnuo je pak da su u srijedu izvedeni napadi na Saudijsku Arabiju. Saudijske su pak snage, po njegovim navodima, izvele u prethodna 24 sata 62 zračna napada na jemensku Sanaau i na pokraine Marib, Saadu, Lahdž i Taiz, usmrtivši nekoliko ljudi. Kineska novinska agencija Xinhua napominje da nije mogla neovisno potvrditi te navode.

Meta jemenskih snaga bili su i objekti Saudi Aramca u saudijskoj luci Janbu na Crvenom moru, rekao je Saree.

Naftni div Saudi Aramco evakuirao je osoblje iz zgrade uprave u gradu Dhahranu, uputivši ih da rade od kuće, reklo je za Reuters šest neimenovanih izvora u četvrtak.

Američko ministarstvo vanjskih poslova naredilo je dijelu diplomata i članova njihovih obitelji da napuste misije u Saudijskoj Arabiji, rekli su za Reuters neimenovani američki dužnosnici, uz napomenu da ministarstvo namjerava povući članove obitelji diplomata i iz drugih američkih misija na Bliskom istoku.

Napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu i napadi jemenskog pokreta Ansar Allah na Saudijsku Arabiju i njezinu naftnu infrastrukturu u potpunosti zasjenjuju izvještaje o rastu izvoza nafte s Bliskog istoka na razine više od predratnih, kazao je analitičar PMV‑a Tamas Varga.

"Procjenjuje se da se napetosti neće stišati prije izbora za američki Kongres, što bi cijene trebalo zadržati na povišenim razinama", dodao je Varga.

Prošli tjedan izvoz nafte s Bliskog istoka kretao se oko 17 milijuna barela dnevno, procijenili su analitičari banke Morgan Stanley.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u utorak srijedu košarice nafte njezinih članica poskupio za 28 centi i stajao je 111,29 dolara.