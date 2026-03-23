Cijene nafte potonule ispod 99 dolara, Trump odgodio napad na iransku infrastrukturu

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 13,47 dolara nižoj cijeni nego na zatvaranju tržišta na kraju prošlog tjedna, od 98,72 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 11,31 dolar i stajao je 86,92 dolara. Ulagači su na početku tjedna sa zebnjom čekali istek roka koji je Trump dao Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran mora potpuno otvoriti Hormuški tjesnac u roku od 48 sati, rekao je američki predsjednik u subotu, zaprijetivši napadom na iranske elektrane. Iran je bio upozorio da će odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu u zemljama uz Perzijski zaljev.

Nekoliko sati prije isteka roka Trump je u ponedjeljak objavio da je pomaknuo rok za otvaranje tjesnaca za pet dana, istaknuvši "produktivne razgovore" s Teheranom.

"Dao sam upute ministarstvu rata da za pet dana odgode sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu koji će ovisiti o uspjehu aktualnih sastanaka", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Iran je opovrgnuo razgovore s Washingtonom, a ministar vanjskih poslova Abas Arakči napisao je na X-u da je Hormuz otvoren, pripisavši poremećaje u prometu potezima SAD-a, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr od ponedjeljka.

"Nijedan osiguravatelj - i nijedan Iranac - neće promijeniti mišljenje uz nove prijetnje. Pokušajte s poštovanjem", poručio je šef iranske diplomacije.

Iran je nakon američko-izraelskog napada krajem veljače preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Iranska vojska uzvratila je na napade ispaljivanjem projektila na Izrael i na američke baze u zemljama uz Perzijski zaljev.

Osiguravatelji su u takvim uvjetima povukli pokriće za brodove u toj regiji i tankeri su nakon višekratnih iranskih napada 'zaglavili' u Perzijskom zaljevu i južno od ulaza u Hormuz. Države u regiji počele su smanjivati proizvodnju budući da su spremnici puni.

Hormuškim tjesnacem prolazi petina svjetske nafte i članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) plasirale su na tržište 400 milijuna barela iz rezervi kako bi osigurale opskrbu i zakočile rast cijena.

Šef IEA-e Fatih Biros nagovijestio je da bi mogli otpustiti još nafte iz rezervi, upozorivši ipak da je jedino rješenje za energetsku krizu otvaranje tjesnaca.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio jeftiniji za 3,19 dolara i stajao je 142,86 dolara.