Cijene knjiga šokirale roditelje

Umjesto 2161 kune, komplet knjiga za 3. razred gimnazije košta 4531,91 kunu. Komplet za prvi razred gimnazije je više od 3300. A gdje su još bilježnice i ostali školski pribor...

<p>Ove školske godine mnoga će se kućanstva, osobito ona s djecom srednjoškolcima, naći u nezavidnoj poziciji, a ususret novoj školskoj godini i u ovo vrijeme, kada nakon godišnjih odmora roditelji najčešće nabavljaju školske knjige, mnogi su ostali posve zatečeni, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/roditelji-u-soku-cijene-udzbenika-nikad-nisu-bile-vece-evo-koliko-kostaju-kompleti-knjiga-15015822" target="_blank"><strong>Jutarnji list.</strong></a></p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Mjere za djecu i učenike </h2><p> - Šokirana sam, kao i brojni roditelji s kojima razgovaram posljednjih dana. Cijene udžbenika nikada nisu bile više. Ne govorim to napamet jer već imam dijete u srednjoj školi koje će ove godine biti maturant. Drugo dijete kreće ove godine u prvi razred gimnazije i ovih sam dana putem internetske trgovine e-Kupi naručila udžbenike u skladu s odabirom škole koju će pohađati - više od 3300 kuna samo za komplet za prvi razred! Rabljene udžbenike nisam mogla naći, moram kupiti sve novo. S dva srednjoškolca taj će trošak biti veći od pet tisuća kuna, a gdje su bilježnice, školski pribor, o ostalome da ne govorim?! - ispričala je majka dvojice srednjoškolca.</p><p>Podsjetimo, situacija je sljedeća: država je ove godine osigurala besplatne udžbenike samo za osnovce, dok u srednjim školama to nije slučaj, izuzev, primjerice, u Gradu Zagrebu, koji nabavlja besplatne knjige i za učenike srednjih škola te radne materijale za učenike osnovnih škola.</p><p> - Govorimo o online nastavi, korištenju tableta, računala, interaktivnim materijalima, a na ‘papirnate’ udžbenike trošim više nego ikad - šokirana je majka srednjoškolaca.</p><p>U najnezavidnijoj su situaciji, roditelji učenika 2. i 3. razreda srednjih škola jer si oni ne mogu pomoći nikakvim korištenim materijalima - to su dva razreda za koje su ove godine uvedeni potpuno novi udžbenici u skladu s novim kurikulumima, navodi Jutarnji list.</p><p>Ukupna cijena kompleta knjiga sa svim odabranim materijalima, primjerice u trećem razredu nekih gimnazija, može dosegnuti i vrtoglavih 4531,91 kunu.</p>