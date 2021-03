Slovenski portal Delo objavio je kako je u školi Mihe Pintarja Toleda u Velenju, u Sloveniji, velik je broj cijepljenih učitelja razvio snažne nuspojave. Čak 26 učitelja završilo je na bolovanju i ravnatelj škole Sebastjan Kukovec, objavio je na stranicama škole priopćenje u kojem roditeljima javlja kako se danas neće održati nastava i to zato što je 26 učitelja imalo jake reakcije na cjepivo AstraZenece.

Potom je objasnio kako škola jednostavno nema dovoljno zamjenskih učitelja kako bi se nastava provodila.

"Dragi roditelji, prije svega dopustite da se iskreno ispričam zbog ove izvanredne obavijesti. Jučer su čak dvije trećine učitelja škole cijepljene protiv covida-19. Iz minute u minutu cijepljeni učitelji javljaju o snažnim reakcijama na cjepivo pa smo upravo došli do zaključka da smo zbog bolovanja 26 učitelja prisiljeni u petak, 12. ožujka 2021. godine, otkazati cjelokupni pedagoški proces u školi, jer nemamo dovoljno osoblja za izvođenje nastave.

Tako će nastava za sve učenike od 1. do 9. razreda u potpunosti biti otkazana. U slučaju da ne možete pružiti skrb za svoju djecu, pružit ćemo hitnu pomoć učenicima od 1. do 3. razreda u školi od 6 do 13 sati. Također smo prisiljeni otkazati aktivnosti u OPB-u nakon 13 sati. Pritom vas lijepo molim da, ako možete, dođete po djecu najkasnije do 13:30. Bit će osiguran ručak za djecu. Nadoknadit ćemo gubitak tijekom školske godine.

Dragi roditelji, još jednom mi dopustite da se iskreno ispričam zbog situacije i zahvalim na razumijevanju. Ljubazno vas molim da pomognete obavijestiti roditelje djece u odjelima u kojima su vaša djeca jer se bojim da neki roditelji ovu obavijest neće vidjeti tako kasno. Unaprijed zahvaljujem na vašoj predanosti i pomoći u suočavanju s ovom hitnom situacijom i želim vam lijep ostatak večeri i lijep produženi vikend našim učenicima", napisao je sinoć ravnatelj.

Kako pak javlja slovensko Delo, prema njihovim je informacijama samo jedna osoba iz spomenute škole svog liječnika obavijestila o nuspojavama nakon cjepiva. Prema riječima ravnatelja Doma zdravlja Velenje, Janka Šteharnika, u njihovoj instituciji se cijepilo 650 osoba zaposlenih u zdravstvu.

On je rekao i kako nemaju informacija o nuspojavama od strane zaposlenih u školi Miha Pintar Toled. “Pitali smo školu, svi nastavnici koji su ostali doma bi se trebali javiti liječniku i prijaviti simptome. Ovo je jako važno za sve nas, cijepili smo puno kroničnih pacijenata ali bez ikakvih problema. Osim toga nitko sinoć nije došao ni na hitnu”, dodao je Šteharnik.

Šteharnik je dodao kako će ovo utjecati i na nastavak cijepljenja. “Već puno ljudi otkazuje. Ovo je jako nezgodno jer pokazuje da ćemo stalno imati epidemiju”, zaključio je.