Cijepljenje protiv gripe kreće u studenom, stiglo 420.000 doza

Cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj trebalo bi početi početkom studenoga, nekoliko dana nakon dolaska cjepiva, a za ovu sezonu nabavljeno je 420.000 doza trovalentnog inaktiviranog cjepiva, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Većina naručenog cjepiva očekuje se krajem listopada, a ostatak u prosincu. Nakon zaprimanja cjepivo će se odmah distribuirati županijskim zavodima za javno zdravstvo, a potom ordinacijama. Točan datum početka cijepljenja HZJZ će naknadno objaviti.

Zaštita se razvija 10 do 15 dana nakon cijepljenja

I ove će godine biti dostupno trovalentno inaktivirano cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao prošle sezone, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva.

Građani će se, kao i prethodnih godina, moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u epidemiološkim ambulantama HZJZ-a.

Besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliske okoline onih koji se zbog kontraindikacija ne mogu cijepiti.

Građani koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje mogu cjepivo kupiti u ljekarni na privatni liječnički recept i potom se cijepiti kod izabranog liječnika ili uz plaćanje u zavodima za javno zdravstvo.

U Hrvatskoj ljekarničkoj komori kažu da će cijepljenje biti organizirano i u dijelu ljekarni, gdje će cjepivo primjenjivati liječnici, a ne farmaceuti.

Ljekarne cjepivo za komercijalnu prodaju nabavljaju preko veledrogerija, neovisno o količinama koje HZJZ osigurava za rizične skupine, a cijene su se do sada kretale od oko 12,80 do 14,70 eura.

Lani 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom

HZJZ cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a eventualne preostale doze mogu se, uz suglasnost Ministarstva zdravstva i HZZO-a, naknadno ponuditi i ostalim građanima. Posljednjih sezona to se događalo tijekom prosinca ili početkom siječnja.

Prošle sezone utrošeno je oko 92 posto od 420.000 nabavljenih doza, a cijepilo se 29,9 posto osoba starijih od 65 godina, nešto više nego u prethodne dvije sezone.

Zaključno s 5. travnja, prijavljeno je 40.848 oboljelih od gripe te 78 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, kažu u HZJZ-u.

Gripa se ove godine pojavila već krajem ljeta

Gripa se ove godine pojavila neuobičajeno rano, već od druge polovice kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske.

Od sredine kolovoza do početka rujna prijavljena su 122 slučaja gripe, od kojih čak 81 u prvom tjednu rujna. U sljedeća tri tjedna zabilježeno je još 78, 92 i 52 oboljelih.

Najviše prijava stizalo je iz Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, a među oboljelima je u početku bio velik udio mladih od 15 do 19 godina. Krajem rujna više slučajeva bilježila je i Dubrovačko-neretvanska županija.

HZJZ navodi da je dio oboljelih infekciju stekao u inozemstvu, dok su nakon njihova povratka zabilježeni i sporadični sekundarni slučajevi među članovima obitelji te u drugim kolektivima, uključujući vrtićke skupine.

Unatoč ranom pojavljivanju slučajeva, HZJZ zasad ne očekuje bitno odstupanje od uobičajenog sezonskog obrasca. Gripa se u Hrvatskoj najčešće javlja od siječnja do travnja, iako sezona može početi ranije ili završiti kasnije.

Koliki će biti intenzitet epidemije ovisi o razini imunosti stanovništva i osobinama virusa koji cirkulira, pa HZJZ ističe da se unaprijed ne može predvidjeti koliko će sezona trajati.