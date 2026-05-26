Čile pogodio potres od 6,9

Potres magnitude 6,9 ​​pogodio je Čile oko 30 kilometara istočno od grada Calame na sjeveru zemlje, objavio je u ponedjeljak Geološki zavod SAD-a (USGS).

Potres se dogodio na dubini od 101,3 kilometra u pustinji Atacami, prema istom izvoru.

Čileanske vlasti zasad nisu izvijestile o ozlijeđenima ili šteti.

"Prijetnja tsunamija za čileansku obalu izbjegnuta je", rekao je Felipe Plaza iz nacionalne službe za sprječavanje i upravljanje katastrofama u videu objavljenom na X-u.

Prema lokalnim medijima, potres se osjetio u regijama Arici, Tarapaci, Antofagasti i Atacami.

Čile, južnoamerička zemlja gdje se spajaju tri tektonske ploče, jedan je od seizmički najaktivnijih zemalja na svijetu, stoga često ne posvećuje mnogo pažnje podrhtavanjima magnitude manje od 7.

Godine 1960. pogodio ga je potres koji se smatra najjačim zabilježenim u povijesti, magnitude 9,5. Grad Valdivia je bio razoren, a 9500 ljudi je poginulo.

Godine 2010. potres magnitude 8,8 izazvao je tsunami u kojem je poginulo više od 520 ljudi.