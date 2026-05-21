Obavijesti

News

Komentari 0
PODRHTAVANJE U NAPULJU

Jak potres pogodio jug Italije, otkazali nastavu: 'Sve se treslo'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Jak potres pogodio jug Italije, otkazali nastavu: 'Sve se treslo'
Foto: Fotogramma

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju objavio je da je zabilježena jačina iznosila 4,4 stupnja po Richteru, a EMSC je naknadno objavio da je zabilježen potres magnitude 4,1

Snažan potres pogodio je napuljsko područje. Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju objavio je da je zabilježena jačina iznosila 4,4 stupnja po Richteru, a EMSC je naknadno objavio da je zabilježen potres magnitude 4,1, na 6,1 kilometara dubine. Epicentar je označen u Pozzuolskom zaljevu, oko 19 kilometara jugozapadno od Napulja. 

Riječ je o jednom od najjačih potresa koji su pogodili područje u posljednje vrijeme, a podrhtavanje je uspoređeno s potresom od 30. lipnja prethodne godine – najjačim u 40 godina, magnitude 4,6. 

"Snažan udar nalik valu, trajao je više od pet sekundi. Krevet se pomicao", objavili su stanovnici tog područja. Probudio nas je iz sna prve noći u tom području. Slike na zidovima su se pomicale", dodali su drugi te komentirali: "O, Bože. Sve se treslo! Vrlo jak, predmeti su pali s namještaja, na zidovima su nastale pukotine." 

MAGNITUDE 5,4 PO RICHTERU VIDEO Jak potres zatresao je Tursku! Ljudi bježali na ulice: Osjetili ga i u Siriji i Libanonu
VIDEO Jak potres zatresao je Tursku! Ljudi bježali na ulice: Osjetili ga i u Siriji i Libanonu

"Bilo je jako. Upravo smo osjetili snažno podrhtavanje tla u našem području. Naredio sam zatvaranje svih javnih i pučkih škola u Bacoliju. I, istovremeno, inspekciju svih školskih objekata. Na putu smo kako bismo provjerili ima li štete", poručio je gradonačelnik Bacolija Josi Della Ragione.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026