Jak potres pogodio jug Italije, otkazali nastavu: 'Sve se treslo'

Snažan potres pogodio je napuljsko područje. Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju objavio je da je zabilježena jačina iznosila 4,4 stupnja po Richteru, a EMSC je naknadno objavio da je zabilježen potres magnitude 4,1, na 6,1 kilometara dubine. Epicentar je označen u Pozzuolskom zaljevu, oko 19 kilometara jugozapadno od Napulja.

Riječ je o jednom od najjačih potresa koji su pogodili područje u posljednje vrijeme, a podrhtavanje je uspoređeno s potresom od 30. lipnja prethodne godine – najjačim u 40 godina, magnitude 4,6.

"Snažan udar nalik valu, trajao je više od pet sekundi. Krevet se pomicao", objavili su stanovnici tog područja. Probudio nas je iz sna prve noći u tom području. Slike na zidovima su se pomicale", dodali su drugi te komentirali: "O, Bože. Sve se treslo! Vrlo jak, predmeti su pali s namještaja, na zidovima su nastale pukotine."

"Bilo je jako. Upravo smo osjetili snažno podrhtavanje tla u našem području. Naredio sam zatvaranje svih javnih i pučkih škola u Bacoliju. I, istovremeno, inspekciju svih školskih objekata. Na putu smo kako bismo provjerili ima li štete", poručio je gradonačelnik Bacolija Josi Della Ragione.