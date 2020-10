'Cilj je bolja skrb za ljude, a ne skidanje glava u KB Dubrava'

Novi predsjednik Upravnog vijeća KB Dubrava najavio je da će djelatnicima u bolnici omogućiti da mogu pružiti najbolju moguću skrb za pacijente, ali da nedostaje liječnika i medicinskih sestara

<p>Završena je zdravstvena inspekcija u Kliničkoj bolnici Dubrava - smijenjeno je Upravno vijeće. Kako je potvrđeno <a href="https://vijesti.hrt.hr/671666/beros-oboljeli-skrivaju-kontakte" target="_blank">HRT-u</a>, novi predsjednik Upravnog vijeća je Silvio Bašić, istaknuti stručnjak i pročelnik Zavoda za neurologiju, a prije mjesec dana imenovan je i državnim tajnikom u Ministarstvu zdravstva.</p><p>Razriješena je dosadašnja predsjednica Grozdana Perić te članice Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava Veronika Laušin i dr. sc. Irena Jukić. Novim članovima imenovani su Jasminka Hlupić i Vedran Kranjčević.</p><p>- Moj prvi potez je odavno počeo, kad sam došao u bolnicu u 2008. godine. Trudio sam se podići kvalitetu pružanja usluge našim bolesnicima kao i velika većina zdravstvenih djelatnika, rekao je novi predsjednik Upravnog vijeća KB-a Dubrava Silvio Bašić.</p><p>Na pitanje hoće li smijeniti ravnatelja bolnice rekao je da zadatak novog UV nije da smijenjuje.</p><p>- Nije zadatak da skidamo glave nego da omogućimo djelatnicima perjanice hrvatskog zdravstva, a to je KB Dubrava, da i dalje maksimalno profesionalno pružaju adekvatnu skrb našim bolesnicima. Ako bude potrebe poduzet ćemo sve potrebne mjere, rekao je Bašić.</p><p>- Nisu bitne formalne odluke nego da o tome vodimo računa i o bolnici i o bolesnicima koji nisu bolesni od Covida, dodao je.</p><p>Rekao je da liječnika, a posebno medicinskih sestara nedostaje u cijeloj zemlji, pa tako i kod njih kao i u drugim bolnicama.</p><p>- Pokušavamo napraviti najviše što možemo. U procesu je pojačanje kadrova, dolaze i sestre i liječnici, rekao je.</p><p>Rekao je da cijela KB Dubrava postaje Covid bolnica.</p><p>- To će biti on onog trenutka kada kapaciteti za Covid-bolesnika budu premali, rekao je.</p><p>Onima koji smatraju da koronavirus nije opasan rekao je kako ih moli da dođu volontirati u KB Dubrava i uvjere se iz prve ruke.</p>