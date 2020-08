'Čim me Čedo ugledao, počeo je gaziti strojevim korakom. Zatim se propisno pozdravio i predao'

Jedan od najpamtljivijih trenutaka iz Domovinskog rata je onaj kad se pukovnik vojske Krajine Čedo Bulat na Baniji kod Topuskog na današnji dan 1995. predao generalu-pukovniku Petru Stipetiću

<p>Na pustoj cesti tog 8. kolovoza 1995. zaustavili su se, jednom oficiri JNA i suradnici, <strong>Petar Stipetić</strong> i <strong>Čedo Bulat</strong> i krenuli jedan drugome ususret.</p><p>Posljednjih nekoliko metara<strong> </strong>Čedo Bulat je stao stupati da bi se naposljetku ukipio pred neprijateljem, oštro mu salutirao i viknuo: “Gospodine generale, pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa. Predajem vam korpus i čestitam hrvatskoj vojsci na pobjedi”.</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Kako je točno tekla predaja 21. kordunskog korpusa ispričao nam je pokojni general Petar Stipetić u intervjuu za 24sata prije deset godina</p><p> - Susret je bio kod motela Brijuni kod Topuskog. Sam taj susret i kontakt i mene je umnogome iznenadio, jer se pojavio moj prijatelj Čedo Bulat. On mi je bio podčinjen u V. vojnoj oblasti. Kako ga od tada nisam vidio, nisam ni znao da je zapovjednik 21. kordunskog korpusa. Mi smo stigli iz UNPROFOR - ove baze ukrajinskog bataljuna u Glini, a on je došao iz pravca Topuskog. Naš susret bio je na cesti. Zaustavili smo vozila na 50-ak metara. Izašao sam iz vozila i gledam, s druge strane iz vozila izlazi Čedo. Kad me ugledao, počeo je gaziti strojevim korakom. Krenuo sam prema njemu i stali smo na šest koraka jedan od drugog. Propisno je pozdravio, ja odzdravio i on je podnio prijavak ovim riječima: “Gospodine generale, pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, predajem vam korpus i čestitam hrvatskoj vojsci na pobjedi.” Čedo pozdravlja, ja odzdravljam, a onda sam mu prišao. Pružio sam mu ruku i pitao ga kako je. A on je rekao: ”A što da ti kažem? Nikako!” - ispričao nam je Stipetić kako je izgledao jedan od najpamtljivijih događaja iz Domovinskog rata.</p><p>On je Čedu Bulata upoznao u lipnju 1991., kad mu je njegov pomoćnik general <strong>Franjo Feldi</strong> rekao da je Bulat postavljen na njegovo mjesto.</p><p>- Rekao sam mu da ćemo biti u kontaktu, neka preda dužnost, a ja ću porazgovarati s Čedom. Kako je Feldi bio rukovoditelj ratnog plana, Čedu sam upozorio na neke stvari, jer je to tajna i osjetljiva djelatnost i napomenuo mu da to drži pod kontrolom. I tada je uslijedilo izvlačenje dijela komande V. vojne oblasti, Čedo je otišao na Slunj, ja na godišnji i do predaje ga nisam vidio ni čuo - kazao je Stipetić je istaknuo kako je za njega Bulat bio korektan časnik, koji po tadašnjim regulama radio svoj posao.</p><p> - Radio je kako sam tražio i poštivao vojničke propise.. Bili smo suradnici, bez obzira na to što je on bio na suprotnoj strani -zaključio je legendarni zapovjednik Petar Stipetić koji je umro u ožujku 2018. godine od posljedica moždanog udara.</p>